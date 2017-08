Vermischtes Wiesau

09.08.2017

23

0 09.08.201723

"Endlich", denken und sagen nicht nur die Autofahrer. Seit April ist die Ortsdurchfahrt von Kornthan für den Durchgangsverkehr gesperrt. Ab Freitag ist die Straße nun wieder frei befahrbar.

Kornthan. "Wenn auch mit kleinen Einschränkungen", informiert Franz Wilhelm vom Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach auf Anfrage unserer Zeitung. Denn einige Zeit müssen die Verkehrsteilnehmer im Ortsbereich noch mit einer Tempo-30-Regelung leben. Grund dafür seien Restarbeiten im Seitenbereich der Staatsstraße zwischen Wiesau und Friedenfels, die jedoch bis in rund acht Wochen erledigt sein dürften.Aufgrund der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an der Staatsstraße 2169 mussten sich die Verkehrsteilnehmer rund vier Monate lang mit der weiträumigen Umleitung über Fuchsmühl beziehungsweise Güttern abfinden. Notwendig war der erhebliche Umweg aufgrund der Arbeiten im gesamten Kornthaner Ortsbereich. "Der Fahrweg wurde verbreitert, die Tragschicht verstärkt", erläutert Thorsten Meiler von der Gemeinde Wiesau, der sich laufend über die aktuellen Fortschritte informiert. Verbessert wurden die Querungen für die Oberflächenentwässerung (Regenwasser). Modernisiert und mit einer deutlich entlastenden Einstiegsmöglichkeit versehen habe man die Bushaltestelle im Ortsbereich. Ansprechend gestaltet wurden außerdem die Grünstreifen zwischen der inzwischen sanierten Straße und dem Kornthaner Weiher.Alles in allem kosten die durchgeführten Arbeiten rund 400 000 Euro, teilt das Straßenbauamt Amberg-Sulzbach auf Anfrage mit. Die Arbeiten an der Straße wurden von der Wunsiedler Tiefbaufirma Karl Roth durchgeführt. Derzeit wird von der Firma Hilgarth die Asphaltschicht aufgezogen. Nach Aussage der Bauleitung vor Ort seien die Arbeiten unfallfrei verlaufen. Besonderen Dank schulde man den Anliegern für deren Kooperationsbereitschaft. Trotz der Widrigkeiten, von denen die Kornthaner seit Beginn der Baumaßnahmen im April dieses Jahres betroffen waren, hätten sich die Bewohner stets geduldig gezeigt.Für Verschönerungen im Ort sorgten nun auch Verbesserungen an einigen Grundstückeinfahrten und die Instandsetzung der Wege. Ebenso auch Arbeiten an gemeindeeigenen Flächen. Den Kostenanteil für die Randbebauung der Gemeindeflächen beziffert Bürgermeister Toni Dutz mit rund 40 000 Euro. Ganz zum Schluss folgen die Sanierungsarbeiten am Vorplatz des Feuerwehrhauses (Kostensumme rund 90 000 Euro), wo dann auch die Entsorgungscontainer ihren endgültigen Platz finden werden. Bis zum nächsten Bauabschnitt in einigen Monaten herrscht erst mal Ruhe an der Richtung Friedenfels weiterführenden Straße. Die Baumaschinen sind bis zur Karpfenkirchweih im Oktober abgezogen, verspricht Bürgermeister Toni Dutz, der zufrieden hervorhebt: "Wir sind voll im Zeitplan."