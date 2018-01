Vermischtes Wiesau

Schönhaid. Hedwig Franz war Wirtin mit Herz und Leidenschaft. Viele Jahre führte sie eine beliebte Pizzeria, die freilich auch heute noch geöffnet hat und nun von ihrer Tochter Regina geleitet wird. Ihr Herz schlägt noch immer für das Lokal in der Schönhaider Ortsmitte, nur wenige Schritte vom historischen Dorfstadel entfernt. Ihren 80. Geburtstag feierte Hedwig Franz daheim. "Am Wochenende treffen wir uns in unserem Lokal", erzählt sie ihren Gästen von der geplanten Zweitauflage der Feier mit Familie und Freunden.

Unter den zahlreichen Gratulanten ist auch Bürgermeister Toni Dutz, der sich Zeit genommen hat, um die Glückwünsche der Marktgemeinde zu überbringen. Dabei hat er einen Blumengutschein, den die Gastgeberin in der nahen Gärtnerei einlösen kann. Erste Gratulanten sind freilich ihre fünf Kinder. Auch die acht Enkel freuen sich über den Geburtstag ihrer Oma Hedwig. Glückwünsche kommen zudem vom VdK-Ortsverband und vom Stiftländer Heimatverein Wiesau.Die Schönhaiderin - eine geborene Schatzberger - kam am 22. Januar 1938 in Wiesau zur Welt. Als viertältestes von insgesamt sieben Kindern wuchs sie unweit der "Quetsch" auf - wie das einstige Basaltwerk hier genannt wurde. Neben einer Zimmerei betrieben die Eltern auch eine kleine Landwirtschaft. Hedwig Franz zählt auf: "Wir hatten drei Kühe und einige Gänse." Mehr sei nicht gewesen, meint sie. "Aber man musste halt zusammenlangen", fährt sie fort. Die Arbeit führte sie als Jugendliche für einige Zeit in eine Privatklinik nach München. Dort habe sie auch ihren späteren Ehemann kennengelernt, erzählt die Jubilarin. In ihrer Wohnung im 1970 erbauten Haus in Schönhaid genießt sie jetzt ihren wohlverdienten Ruhestand.