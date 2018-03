Vermischtes Wiesau

22.03.2018

Einfach war die Zeit nicht, in die Hans Thoma hineingeboren wurde. Aber er hat sie überstanden - und feiert nun seinen 85. Geburtstag.

Schönhaid/Fuchsmühl. Aufgewachsen ist Hans Thoma in Schönhaid, das damals noch eine selbstständige Gemeinde mit eigenem Bürgermeister war. Voller Stolz erzählte er an seinem 85. Geburtstag, den er zusammen mit seiner Familie, Freunden und Verwandten im Hotel "Hackelstein" feierte, von seinem Heimatdorf.Eingeladen hatte er auch seine Vereine, darunter die Feuerwehr Schönhaid-Leugas, bei der er als Kommandant 6 Jahre und als zweiter Kommandant 16 Jahre tätig war. Thoma, der dort auch das Amt des Gruppenführers ausübte, führte über vier Jahrzehnte auch die Kasse der dörflichen Wehr. Eingetreten sei er am 1. April 1948, erzählte Feuerwehrvorsitzender Helmut Oppl. Erst vor wenigen Tagen sei er für 70 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet worden, fügte der Leugaser noch hinzu.Der Jubilar war 40 Jahre im Wiesauer Tonwerk angestellt. Anfangs in den Tongruben Frankengrün am Teichelberg und in der ortsnahen Abbaustelle am Schönhaider Griesweg, später im Werk selber. Seinen Ruhestand verbringt er daheim, gefeiert wurde vor wenigen Tagen in Fuchsmühl. Gekommen war auch Karl-Heinz Zandt, der seinem langjährigen treuen Weggefährten von der IG Bau Senioren die Hand schüttelte. Glückwünsche der Siedlergemeinschaft Fichtenschacht/Schönhaid überbrachte Gerhard Engelmann, die der Wiesauer Marktgemeinde Bürgermeister Toni Dutz. Er ließ es sich nicht nehmen mitzufeiern.Thoma, der nicht nur die Geselligkeit beim Zoigl, sondern auch die Freundschaft schätzt, freute sich über die zahlreichen Glückwünsche.