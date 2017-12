Vermischtes Wiesau

13.12.2017

26

0 13.12.201726

Wiesau/Nürnberg. Die Rockband "Fury in the Slaughterhouse" und Schlagerstar Hansi Hinterseer sind nur zwei der Highlights bei der "Sternstunden"-Gala in der Frankenhalle Nürnberg. Hinter den Kulissen haben am Freitag fleißige Helfer aus dem Stiftland alle Hände voll zu tun, um 800 Gäste zu verköstigen, ob prominent oder nicht.

Die Live-Show ist am 15. Dezember der Höhepunkt des "Sternstunden"-Spendentages des Bayerischen Rundfunks. Sabine Sauer und Volker Heißmann präsentieren die Gala, bei der Hilfsprojekte für kranke, behinderte und notleidende Kinder aus Bayern, Deutschland und der ganzen Welt vorgestellt werden. Ein Team der Schule für Hotel- und Tourismusmanagement Wiesau unterstützt die Gala schon zum achten Mal in Folge mit einem kreativen Büfett.Für André Putzlocher, Leiter der Schulteams, ist das selbstverständlich: ,,Es gibt nichts sinnvolleres, als Praxis zugunsten von Kindern in Not zu trainieren." Damit dem Verein "Sternstunden" keine Kosten für das Catering entstehen und die gesammelten Spenden komplett Bedürftigen zukommen, laden die Wiesauer Schüler mit ihren Lehrern sowie acht weiteren Gastro-Teams aus ganz Bayern nach der Show alle rund 800 Mitwirkenden vor und hinter der Kamera zum Essen ein. Die Wiesauer Fachschule verwöhnt die Gäste zunächst mit einer klaren Pilzconsommé mit wildem Strudel. Zum Hauptgang gibt es Oberpfälzer Karpfenfilet im Gin-Zitronensud pochiert an Rahmwirsing mit Süßkartoffel, Curry und Kokos. Als Dessert bereitet die Wiesauer Küchenmannschaft unter Leitung von Fachlehrer und Küchenmeister Peter Sommer Gewürzschnitten mit Lebkuchenmousse, Glühweinbeeren und Orangen-Nuss-Krokant zu. Über 20 Schüler werden im Service unter Leitung von Fachlehrer Thomas Daucher für die Gala aktiv. Auch Wiesaus Bürgermeister Toni Dutz will vor Ort das Engagement unterstützen.