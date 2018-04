Vermischtes Wiesau

09.04.2018

Das Pensum des Frauenbundes ist beachtlich. Hand in Hand arbeiten die Mitglieder das ganze Jahr über, um für gute Zwecke Geld zu erwirtschaften. Die Geselligkeit kommt dabei nicht zu kurz.

Die Wollsachen und auch die neu angebotenen Weihnachtsgestecke werden gerne gekauft. Brigitte Weig über die erfolgreiche Aktion beim Weihnachtsmarkt

Ein gut gefüllter Veranstaltungskalender mit vielfältigen Angeboten, aber auch eine Vielzahl von Aufgaben prägte das zurückliegende Jahr beim katholischen Frauenbund. Mit viel Lob überschüttete Vorsitzende Brigitte Weig bei der Hauptversammlung ihre Mitglieder, lobte das Engagement und das Gemeinschaftsgefühl "ihrer" rührigen Frauen.Im Mittelpunkt des Treffens im Pfarrzentrum Sankt Michael standen Neuwahlen. Begleitet wurde der Abend von einem Vortrag mit Dr. Annemarie Schraml, die von der Aktion "Feuerkinder" in Tansania erzählte. "Wichtige Dinge gehören in die Hände der Frauen", bekannte dritter Bürgermeister André Putzlocher, als er die Grüße der Marktgemeinde überbrachte. Er wurde gleich mit der Wahlleitung betraut. Das Ergebnis nach der Stimmzettelauszählung: Brigitte Weig bleibt Vorsitzende des Frauenbundes, wobei sie signalisierte, dass dies ihre letzte Amtsperiode sein werde. Einer anderen Kandidatin werde sie gerne den Weg ebnen, blickte sie schon auf den Urnengang in vier Jahren.Bis dahin wolle sie sich ihren Aufgaben widmen, versprach die bisherige und neue Vorsitzende. Ihr zur Seite steht Gabi Bächer. Schriftführerin bleibt Beate Scholz. Das Schatzmeisteramt, nachdem sich Erika Gebhard nicht mehr stellte, bekleidet Antje Thoma, die künftig die Finanzen des Frauenbundes verwalten wird. Beratende Mitglieder wurden Silke Wolfrum und Resi Kreger. Die Kasse prüfen Gabi Pappenberger und Angela Kittner. Verabschiedet von ihren Ämtern wurden Erika Gebhard (bisherige Schatzmeisterin), sowie die beratenden Mitglieder Waltraud Weber, Sabine Brabec und Rosi Pappenberger, die sich der Wahl nicht mehr stellten. Vorangegangen war ein detaillierter Rückblick von Brigitte Weig, die symbolisch für die zuletzt verstorbenen 11 Mitglieder eine Kerze entzünden ließ. Sie ließ keinen Termin unerwähnt. Vom Kaffeekränzchen, das während der Faschingszeit regelmäßig zahlreiche Besucher anlockt, spannte Weig einen großen Bogen bis zum Wiesauer Weihnachsmarkt, den die katholischen Frauen mit einem Verkaufsstand stets unterstützen. "Die Wollsachen und auch die neu angebotenen Weihnachtsgestecke werden gerne gekauft", freute sich die Sprecherin über den Erfolg und den Verkaufserlös, der stets gespendet wird.Für Ausgleich von der vielen Arbeit sorgte ein Ausflug an den Comer See. Zum Fest Maria Himmelfahrt wurden Kräuterbüschel gefertigt. Gewandert sei man auch, erinnerte die Sprecherin an den Kirchweihmontag mit Ziel Schönhaid. Kathrin Karban-Völkl war Gast beim Freuenfrühstück. Ihr Thema "Verschenken Sie Glücksmomente" begeisterte die Zuhörerinnen, die der Empfehlung der Referentin, Ärger zu begrenzen, gerne folgten: "Ärger hat eine lange Lebenszeit", erinnerte Weig an Karban-Völkls Worte.Besinnlich klang mit einer musikalisch umrahmten Adventsfeier das Jahr aus. Brigitte Weig sagte allen "Vergelts Gott" für das zurückliegende Jahr voller Einsatz. Dann hatte Dr. Annemarie Schraml das Wort. Die "Feuerkinder" in Tansania unterstütze man gerne, betonte das Vorstandsgremium und überreichte eine Spende in Höhe von 200 Euro. Ebenso übergaben die Frauen handgefertigte Wollsachen für die Patienten in Tansania, wo es nachts sehr kühl werden kann. Damit aber noch nicht genug: Eine spontane Sammelaktion am Abend brachte weitere 370 Euro.