Vermischtes Wiesau

15.12.2017

Die Geldscheine stammen aus dem Erlös, der am Stand des Frauenbunds beim Weihnachtsmarktes erst wenige Tage vorher erzielt werden konnte: Regelmäßig erfreut sich das dortige Angebot selbstgefertigter bunter Wollsocken überaus großer Beliebtheit. Pfarrer Maximilian Roeb durfte jetzt bei der Adventsfeier 300 Euro in Empfang nehmen. Der Seelsorger zeigte sich überrascht und freute sich sehr. Roeb bedankte sich bei den fleißigen Frauen für die Unterstützung. "Danke fürs Stricken. Danke aber auch für die gute Zusammenarbeit in der Pfarrgemeinde." Der Betrag werde für caritative Zwecke verwendet, versprach der Pfarrer.