Klanggewaltiges Gedenken

30.11.2017

Zur Erinnerung an die verstorbenen Mitglieder gestaltet der Musikverein Wiesau und Umgebung jedes Jahr einen musikalisch umrahmten, feierlichen Gottesdienst, der heuer in der Pfarrkirche Sankt Michael stattfand. Die musikalische Leitung hatte Josef Polata. Die Messe zelebrierte Pfarrer Maximilian Roeb, der in seiner Predigt vom Glück erzählte. "Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zum Glück", empfahl der Geistliche. Der Gottesdienst, der stets von einem Konzert der Blasmusiker umrahmt wird, findet alljährlich neben Wiesau abwechselnd auch in den beiden Nachbargemeinden Fuchsmühl und Friedenfels statt. Denn unter den Gründungsmitgliedern waren auch Musiker der früheren Fuchsmühler Blaskapelle Ulrich. Auch ehemaligen Blasmusikern der in den 1950er Jahren aufgelösten Kapelle aus Friedenfels ist es zu verdanken, dass der Musikverein Wiesau und Umgebung vor genau 60 Jahren gegründet werden konnte.