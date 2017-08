Vermischtes Wiesau

01.08.2017

38

0 01.08.201738

Welch eine positive Atmosphäre: Eine Woge der Sympathie und Herzlichkeit, aber auch Wehmut begleitet den Abschied von Pfarrer Max Früchtl.

Es ist wichtig, dass ein Pfarrer bei den Menschen und nicht draußen wohnt. Kirchenpfleger Albert Zrenner

Dass Sie ein guter Pfarrer sind, kann ich nur bestätigen. Pfarrer Martin Schlenk

Vor großem Publikum im festlich geschmückten Wiesauer Pfarrheim sagte Pfarrer Max Früchtl Servus. Über zwei Stunden dauerte der Festakt für den beliebten Seelsorger, der nach Floß versetzt wird. Auf einen feierlichen Einzug mit Vereinsabordnungen und Fahnen hinein in den Saal hatte man bewusst verzichtet. Eine Trauerveranstaltung sollte es aber auch nicht werden. Tausendfach Vergelt's Gott sei eine höchst gesteigerte Form, den Dank passend in Worte zu fassen, beschrieb Pfarrgemeinderatssprecher Hubert Konz all das, was in den kommenden Stunden noch zu erwarten war. "Sagen wir Shalom, statt auf Wiedersehen", zitierte er auch den vom Pfarrer häufig verwendeten Friedensgruß. Auf der Bühne stehend durfte er den Freund und Geistlichen begrüßen, mit einem Kerzen-Geschenk eingepackt in eine Fabel auch den Dank des Pfarrgemeinderates aussprechen. Es reihte sich "Canto di Gioia", der Singkreis des Pfarrgemeinderates, ein. Mit Liedern und einem Gutschein für eine musikalisch gestaltete Messe im neuen Wirkungsort Floß drückten der Kirchenchor und die Chorgemeinschaft Wiesau-Erbendorf dankbar ihre Sympathie aus. Überwältigt von alldem versuchte der Seelsorger, sich von jedem einzeln verabschieden zu können. Die Sympathie tat gut. Immer wieder griff Früchtl zum Taschentuch, lächelte seinen Wiesauern und Falkenbergern zu. Dass sie Freunde geworden sind, wiederholte er immer wieder und widmete sich persönlich den vielen Lied- und Wortbeiträgen. Aufs Herzlichste bedankte er sich für jeden ausgesprochenen oder gesungenen Satz. Auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin waren auch die Tage zuvor genutzten Bühnenkulissen stehen geblieben. Damit rief er noch einmal seine Begeisterung über das Musical "Ester" in Erinnerung. Voller Dank lobte er die jungen Darsteller, die mit einer Melodie daraus ebenfalls Lebewohl sagten. Ins Pfarrheim gekommen waren auch Falkenbergs Bürgermeister Herbert Bauer, eine Abordnung der Bürger aus Falkenberg und Vertreter der Kirchenverwaltung mit ihrem Vorsitzenden Albert Zrenner an der Spitze. Für das mitgebrachte Erinnerungsgeschenk aus Glas, das die Ortssilhouette und symbolische Spuren in den abgebildeten Gemeindestraßen zeigt, werde ein Ehrenplatz gesucht, versprach der Beschenkte. Aufmerksam lauschte er dem Falkenberger Kirchenpfleger, der mit deutlichen Worten zu dem von der Diözese befohlenen Umzug des derzeit noch in Falkenberg wohnenden Pfarrvikars Stellung bezog. "Es ist wichtig, dass ein Pfarrer bei den Menschen und nicht draußen wohnt", kommentierte der Falkenberger die Entscheidung der Diözese und die dringende Aufforderung für Pfarrer Franklin - trotz eines bewohnbaren Pfarrhauses - eine Bleibe in Wiesau suchen zu müssen. Der Beschluss aus Regensburg sorgt noch immer für harsche Kritik und Kopfschütteln in beiden Pfarrgemeinden. Wolfgang Beer, der das Falkenberger Geschenk schließlich überreichen durfte, schloss: "Traurig sagen wir Dankeschön für acht Jahre gemeinsame Arbeit." Welche Pfarrstelle man bekommt, sei Gottes Fügung, sagte der evangelische Pfarrer Martin Schlenk. "Dass Sie ein guter Pfarrer sind, kann ich nur bestätigen." Schlenk empfahl dem Amtsbruder: "Vertrauen Sie immer Ihrer Meinung." Lebewohl sagten auch Landtagsabgeordneter Tobias Reiß, die Wiesauer Vereine, mit Geschenken auch die von Früchtl betreuten Ministranten. "Euer Foto werde ich mir übers Bett hängen", versprach Max Früchtl sichtlich bewegt. Mit dem irischen Segenswunsch "Das Glück sei Dein Begleiter" und einer freundlichen Empfehlung verabschiedete sich Ministrantensprecherin Franziska Lang vom väterlichen Freund: "Wenn Ihnen etwas wie eine Mauer vorkommt, denken Sie daran, dass irgendwo eine Tür sein muss."