Vermischtes Wiesau

11.07.2017

Ein Unbekannter scheint in Wiesau Jagd auf Fischotter, Mink oder Fischreiher zu machen. Die Polizei entdeckte beim obersten Geistteich verbotene Fallen.

Wie Polizeisprecher Gerald Spörrer heute meldet, entdeckten die Beamten am vergangenen Sonntag sogenannte Tellereisen. In den verbotenen Fallen befanden sich Fische als Köder. Die Tellereisen waren bereits scharfgestellt. Die Polizei in Tirschenreuth bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (09631) 70110.