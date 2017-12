Rathaus-Sanierung sorgt weiter für Behinderungen

Vermischtes Wiesau

01.12.2017

3

0 01.12.2017

Die energetische Sanierung des Wiesauer Rathauses schreitet weiter voran. Bei laufendem Geschäftsbetrieb wird das Verwaltungsgebäude zugleich auch barrierefrei umgebaut. Aufgrund der umfangreichen Maßnahmen ist jedoch mit der endgültigen Fertigstellung erst im kommenden Jahr zu rechnen. Weitere Behinderungen bleiben nicht aus. Deutliche Einschränkungen müssen im Lauf der kommenden Woche in Kauf genommen werden, wie aus dem Rathaus zu erfahren ist. Während der Zeit vom 4. bis 8. Dezember werden die Glasfronten, ebenso auch Türen am Rathaus erneuert. Die Rathaustüren müssen an diesen Tagen kurzfristig geschlossen bleiben. Bild: wro