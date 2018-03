Vermischtes Wiesau

25.03.2018

13

0 25.03.201813

Für Toni Dutz gibt es eigentlich nur dieses eine Thema. Und die Furcht vor dem "schwarzen Loch", in das er am 9. Juli möglicherweise fallen könnte. Auch beim Treffen der Sängergruppe Wiesau geht es um den Nordgautag.

Schönhaid. Der Bürgermeister unterstrich die musikalischen Beiträge durch Sängergruppen-Chöre, Sing-Out sowie Music&More bei der Großveranstaltung im Sommer. Zuletzt ernannte Dutz alle Anwesenden zu "Werbe-Botschaftern für den Nordgautag".Zu Beginn der Jahresversammlung der Sängergruppe Wiesau im Sängerkreis Nordoberpfalz im Fränkischen Sängerbund (FSB) stimmte der gastgebende Gesangverein Schönhaid unter Leitung von Gottfried Hoffmann musikalisch auf die Versammlung ein. Vorsitzender Erich Trottmann freute sich über die Wahl Schönhaids als Versammlungsort. "Ein Chor muss nicht riesig sein, um wohl zu klingen", freute sich Sängergruppen-Vorsitzender Stefan Werner über die gelungene musikalische Einstimmung. "Wenn Gesang im Hause ist, dann ist das der beste Beweis für gute Stimmung und Klima und ein Zeichen von Harmonie", sagte Bürgermeister Toni Dutz in seinem Grußwort über das Veranstaltungslokal: Im Mehrzweckhaus haben die Schönhaider Sänger auch ihr Probenlokal. Nachwuchs-Probleme bei Gesangvereinen seien überall ein Thema; in Wiesau gebe es mit dem Kinder- und Jugendchor unter Leitung von Christa Holm einen Lichtblick. Georg Ebenhöch, Vorsitzender des Sängerkreises Nordoberpfalz Weiden, dankte für den Einsatz "für unsere Sache, den Chorgesang". Leute, die sich dafür Zeit nähmen, verdienten Anerkennung. "Denn ohne euch würde es den Fränkischen Sängerbund nicht geben."Stefan Werner blickte in chronologischer Reihenfolge zurück auf wichtige Veranstaltungen, Konzerte und besondere Ereignisse. Im Hinblick auf den Nachwuchs-Mangel erwähnte Werner als Möglichkeit zum Gegensteuern Kooperationen und Chorgemeinschaften - wenn auch nur zu besonderen Projekten, wie vergangenes Jahr geschehen. Auch Wirtshaus-Singen (Friedenfels) und das Offene Singen (Waldsassen) seien durchaus dafür geeignet, dass sich ambitionierte Sänger vielleicht irgendwann einem "festen Chor" anschließen.In seinem Ausblick nannte Werner unter anderem die Konzertreihe von "Sing-Out" zum 25-jährigen Bestehen. Außerdem verwies der Sängergruppen-Vorsitzende auf die Bundesversammlung am 29. April in der Stadthalle Erbendorf. Dort wird FSB-Präsident Peter Jacobi verabschiedet.