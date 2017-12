Vermischtes Wiesau

25.12.2017

186

0 25.12.2017186

Eine junge Frau geriet am Samstag gegen 19.45 Uhr am Steuer eines Volvos bei den Waldseen in Wiesau von der Straße ab, touchierte ein Verkehrschild und rutschte in den Straßengraben. Dabei wurden laut Polizei zwei Insassen leicht verletzt.

Am Auto und am Verkehrszeichen entstand ein Schaden von rund 4.200 Euro. Da die Fahrerin keine Fahrerlaubnis besaß, erhält auch der Fahrzeughalter eine Anzeige, da er die Unfallfahrt ermöglicht hatte.