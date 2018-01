Vermischtes Wiesau

26.01.2018

4

0 26.01.2018

Bei der Jahreshauptversammlung des Kreisrinderzuchtverbandes gab es viele Tipps, wie die Landwirte mit relativ einfachen Mitteln für ein besseres Stallklima sorgen können. Der Titel des Referats lautete "Geht es meinen Kühen gut, fühlt sich der Bauer wohl".

Sebastian Hösl, Haltungsberater vom Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung in Bayern e.V. (LKV), hat sich in vielen Stallungen umgesehen, um den Rinderzüchtern und Tierhaltern Tipps und Anregungen für eine Verbesserung der Klimabedingungen in den Warm-, Außenklima- und Laufställen zum Wohl der Tiere geben zu können. Dabei nahm Hösl die Liegeflächen der Tiere ebenso eingehend unter die Lupe wie die Luftqualität und den Lichteinfall. "Die Kuh soll sich in der Liegebox entspannen können", betonte Hösl. Deshalb sei es wichtig, die Boxen mit angepassten Liegeboxbügeln und einer weichen Strohmatratze zu versehen. "Ist kein Platz in der Box, gehen die Kühe nicht gerne hinein", so Hösl. Vier Wochen für die gleiche Matratze aus Stroh und Mist seien viel zu lang. "Streuen Sie lieber jede Woche ein bisschen nach", riet Hösl.Zur Verbesserung der Stallgesundheit riet er dringend zu mehr Luftzufuhr. Diese könnte mit Ventilatoren verbessert werden. Bei älteren Ställen komme ein Umbau in einen Außenklimastall in Frage. "Aber auch dieser muss gut belüftet werden können, da sich im Sommer sonst die Hitze staut", sagte Hösl, dem es wichtig ist, dass die Kühe auch im Winter ausreichend Frischluftzufuhr haben.Einen hohen Stellenwert räumte der Referent auch dem Licht ein. Als notwendigen Wert nannte er mindestens 150 Lux, zwölf Stunden am Tag. Weiter gehöre zum Erhalt der Tiergesundheit eine regelmäßige Reinigung. "Und eine frische Farbe desinfiziert nicht nur, sondern bringt auch durch hellere Lichtreflexe mehr Licht in den Stall", sagte Hösl.Nicht verkehrt seien auch Kuhduschen, diese müssten aber gut platziert sein, damit die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch werde, was wieder der Gesundheit der Tiere schaden könnte. Viel Wert legt Hösl auf die Hygiene. Er ermunterte die Bauern, sich beim Um- oder Neubau unbedingt beraten zu lassen. Denn: "Selbst durch einfache Maßnahmen können oft viele gute Verbesserungen erzielt werden."