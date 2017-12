Vermischtes Wiesau

14.12.2017

Bereits zum dritten Mal unterstützt der VdK-Kreisverband in der Vorweihnachtszeit soziale Einrichtungen. Im Blickfeld hat der VdK dabei besonders Kinder, Behinderte und Senioren. Diesmal hat der Kreisausschuss nach Auskunft von VdK-Kreisgeschäftsstellenleiter Harald Gresik mit je 300 Euro die "Stiftland-Sternenkinder" und die Petö-Tagesstätte in Erbendorf bedacht.

Der kommissarische Vorsitzende Georg Brand und Geschäftsstellenleiter Gresik überreichten in der Kreisgeschäftsstelle die Fördergelder im Beisein von Reinhard Dörschmidt an Sandra Köstler und Beatrix Kempf. Reinhard Dörschmidt vom Ortsverband Mitterteich-Steinmühle hatte die Gruppierungen vorgeschlagen.Vorsitzende Beatrix Kempf erklärte, dass die "Stiftland-Sternenkinder" eine vor rund einem Jahr ins Leben gerufene private Initiative sind, die sich um Familien mit Kindern kümmert, die schlimm erkrankt sind. Die Einrichtung hilft, wenn etwa Ausgaben betroffener Familien durch Kranken- und Pflegekassenkassen nicht abgedeckt sind und daher Lücken in der Versorgung entstehen.Zusammen mit ihr saß Sandra Köstler von der Erbendorfer Petö-Tagesstätte am Tisch. Die von ihr geleitete Einrichtung gehört heuer ebenfalls zum Kreis derer, die sich über eine vorweihnachtliche Unterstützung des VdK freuen.Neben der Förderung von grob- und feinmotorischen Bewegungsabläufen beinhaltet die in der Petö-Tagesstätte angebotene Hilfe zum Beispiel den Auf- und Ausbau von geistigen Fähigkeiten, die Entwicklung und Verfeinerung der Gefühle und deren Beherrschung. Dazu gehöre auch die Förderung der Sprache, informierte Köstler über ihre Arbeit in Erbendorf.