Vermischtes Wiesau

27.03.2018

Nicht nur die Familie, auch die Marktgemeinde Wiesau trauert um Karl Dürrschmidt, der am Sonntag im Alter von 87 Jahren verstarb. Dürrschmidt stammte aus dem Egerland. Dort kam er am 9. April 1930 in Wintersgrün zur Welt. Seine Jugendjahre musste er in einem Internierungslager verbringen. Was ihn antrieb, war der Wunsch endlich frei zu sein. Seine Eindrücke beschrieb er in einem von ihm verfassten Buch: "Mit 15 in den Krieg - ein Napola-Schüler berichtet".

Nach Kriegsende und gezeichnet von den Erlebnissen gelang ihm schließlich die Flucht. Dürrschmidt lief zu Fuß nach Westen und erreichte das damalige Flüchtlingsaufnahmelager Wiesau, wo er seine "ausgesiedelten" Eltern traf. Der Zeitzeuge Karl Dürrschmidt war stets bereit, von seinen Erlebnissen und schlimmen Erfahrungen zu berichten. In den Schulen war er ein gerngesehener Gast.Dürrschmidt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in der Oberpfalz heimisch. Zuvor aber arbeitete er bis 1961 als Architekt in der Schweiz. In Wiesau engagierte er sich später in der Kommunalpolitik. Knapp drei Jahrzehnte lang war Karl Dürrschmidt Marktrat der Freien Wähler, von 1990 bis 2002 auch dritter Bürgermeister. Für seine Verdienste wurde ihm vom Freistaat Bayern die kommunale Dankurkunde und vom Markt Wiesau die Bürgermedaille in Silber verliehen. Sowohl passiv, als auch aktiv engagierte er sich in mehreren Vereinen. So wurde er 2009 für 25 Jahre Mitgliedschaft im Obst- und Gartenbauverein ausgezeichnet. In der Sparte Tennis brachte sich Dürrschmidt in den TB Jahn Wiesau ein. Zu seinen weiteren Hobbys zählte das Bergwandern.Der Trauergottesdienst für Karl Dürrschmidt findet am 28. März um 14 Uhr in der Pfarrkirche "Sankt Michael" statt. Seine letzte Ruhestätte findet der Verstorbene am Wiesauer Friedhof.