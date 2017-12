Vermischtes Wiesau

08.12.2017

Die Kleintierzucht beschert viel Arbeit. Umso erfreulicher ist es dann, wenn das Engagement mit Pokalen belohnt wird.

Die Ergebnisse Vereinsmeisterschaft bei den "Altzüchtern Kaninchen": 1. Martin Schuller mit einem Deutschen Widder, gefolgt von Gerhard Brabec mit einem Grauen Wiener; 3. Platz Andreas Thoma mit Großchinchilla. Vereinsmeisterschaft "Jungzüchter Kaninchen": 1. Johannes Stengl mit Wiener blau, 2. Andreas Stengl mit Neuseeländer rot, 3. Melanie Krüger mit Sachsengold. Den Bezirksehrenpreis gewann Martin Schuller, den Kreisverbandsehrenpreis sicherte sich Johannes Stengl, den Jugendkreisverbandsehrenpreis bekam Andreas Stengl.



Vereinsmeister "Altzüchter Wassergeflügel": Günther Brandl mit einer Cayugaente. Vereinsmeister "Altzüchter Geflügel" wurde Wolfgang Schön mit Zwerg-New-Hampshire Farbe gold-braun. Annett Zimmermann wurde mit einer gold-weizenfarbigen Zwerg-Cochin-Ente Zweite. Dritter Vereinsmeister "Altzüchter Geflügel" wurde Gerhard Brabec mit der Rasse Auracana wildfarbig. Vereinsmeister "Altzüchter Tauben": Wolfgang Brunhofer mit einer weißen Schautaube. Auf dem zweiten Platz folgte Josef Hanauer mit Deutsche Modeneser schwarz. Vereinsmeister bei den Jungzüchtern "Wassergeflügel" ist Maximilian Maierl mit einer Smaragdente. Vereinsmeister bei den Jungzüchtern "Geflügel": Celina Krüger mit einer schwarzen Zwerg-Chochin-Henne. Der Kreisverbandsjugendpokal ging an Maximilian Meierl, einen Sonderpokal erhielt Celina Krüger.



Über Sonderpreise freuten sich Annett Zimmermann, die sich die Landesverbandsprämie sichern konnte. Ebenfalls eine Landesverbandsprämie bekam Josef Hanauer. Mit einem Sonderpokal wurde Wolfgang Brunhofer ausgezeichnet. Er sorgte mit 31 präsentierten Tieren für den Ausstellungsrekord. (wro)

Zweifellos gehört der Züchterabend des Wiesauer Kleintierzuchtvereins zu den Höhepunkten im Vereinsjahr. Vorher findet eine Ausstellung in der Halle an der Friedenfelser Straße statt, die heuer von Gerhard Brabec und Tochter Katrin geleitet wurde. Ort der abendlichen Zusammenkunft war wieder das Vereinsheim der Wiesauer Trachtler an der Bahnhofstraße. Nicht nur die örtlichen Kleintierfreunde, auch befreundete Mitglieder aus dem benachbarten Friedenfels und aus Krummennaab folgten der Einladung sowie Wolfgang Brunhofer vom Kreisverband der Kaninchenzüchter. Ausgestellt waren am Nachmittag 160 Kaninchen, die von den Preisrichtern bewertet wurden. Ebenfalls in der Schau waren 164 Vertreter unterschiedlichster Geflügelrassen, von denen 14 mit der Note "hervorragend" bewertet wurden. "Vier erhielten die Note ,vorzüglich'", zog Ausstellungsleiterin Katrin Brabec Bilanz. Drei Mal konnte ein "Hervorragend" beim Wettbewerb um die schönsten Kaninchen verliehen werden, fügte Preisrichter Ludwig Grillmeier aus Mitterteich hinzu. Die Grüße der Marktgemeinde Wiesau überbrachte Bürgermeister Toni Dutz, der auch eine Spende überreichte. All denen, die bei der Punktewertung weniger erfolgreich abgeschnitten hatten und bei der Preisverleihung leer ausgehen mussten, empfahl Vorsitzender Markus Stengl die Flinte nicht ins Korn zu werfen. "Kopf hoch. Im kommenden Jahr werden die Karten neu gemischt." Nach der Schau sei vor der Schau, fügte Katrin Brabec hinzu, die gemeinsam mit Vater Gerhard den Ausstellern für die Teilnahme ein Dankeschön aussprach, um anschließend zur Pokalübergabe zu schreiten.