Jochen Leonhard Landesbester

Wirtschaft Wiesau

07.12.2017

Wiesau/Karlsruhe. Weit über die Region hinaus macht sich die gute Ausbildung des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) Wiesau mit seinen dualen Partnern bemerkbar. So konnte bei der IHK-Bestenehrung in Karlsruhe Jochen Leonhard, ein Auszubildender der Kronimus AG im Fachbereich Verfahrensmechaniker, als Landesbester geehrt werden. "Die Schüler reisen über drei Jahre über 350 Kilometer in die Berufsschule nach Wiesau", erläutert Klassenleiter Norbert Scharnagl. Im Bild von links Jürgen Unger (Ausbildungsleiter Kronimus AG), Norbert Scharnagl (BSZ Wiesau), Christof Leuchtner (Vorstand Kronimus AG), Jochen Leonhard, Andreas Büttner (BSZ Wiesau). Bild: exb