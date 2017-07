Klaus Heimerl mit eigener Agentur in Wiesau

Wirtschaft Wiesau

30.07.2017

Die Nürnberger Versicherungsgruppe ist jetzt mit einer Agentur am Marktplatz vertreten. Klaus Heimerl übernahm das Geschäft vom Fuchsmühler Georg Höfer, der in Ruhestand geht. Klaus Heimerl und Fachkraft Celine Jost stehen künftig in den renovierten Räumlichkeiten unweit des Rathauses als Ansprechpartner zur Verfügung. Bürgermeister Toni Dutz wünschte dem in Wiesau neuen Angebot viel Glück und Erfolg. Die Wünsche der Versicherungsgruppe überbrachte Vorgänger Georg Höfer. Viel Erfolg wünschten auch Organisationsleiter Axel Gradehand, Vertriebsleiter Stephan Weiß und der Vertriebsdirektor der Versicherungsgruppe Hans-Peter Feig. Von links Axel Gradehand, Celine Jost, Stephan Weiß und Hans-Peter Feig, Klaus Heimerl, Georg Höfer und Bürgermeister Toni Dutz. Bild: wro