Wirtschaft Wiesau

24.01.2018

29

0 24.01.201829

Die Massagepraxis am Marktplatz bereichert auch weiterhin das Angebot im Zentrum der Marktgemeinde Wiesau. Dieser Tage übernahm Gerald Borchert die Räume vom Wiesauer Peter Burger, der in Ruhestand geht. Während der Weihnachtsfeiertage wurde renoviert und umgebaut. Ab sofort stehen in der Praxis für Physiotherapie "PhysioBalance" der Inhaber Gerald Borchert und seine Mitarbeiterin Claudia Ruß als Ansprechpartner für die Patienten zur Verfügung. Altbewährtes werde mit neuen Angeboten kombiniert, informierte Borchert bei der offiziellen Übernahme, bei der auch Bürgermeister Toni Dutz anwesend war und dem Team alles Gute, viel Glück und Erfolg wünschte. Dabei merkte Borchert an: Ihm sei bewusst, dass er mit der Übernahme der Praxis, wenige Schritte vom Rathaus entfernt, ein verantwortungsvolles Erbe antrete.

Zugleich lobte er die geleistete Arbeit seines Vorgängers Peter Burger, der ihm (stundenweise) weiterhin zur Seite stehe und ihn bei der Arbeit unterstütze. Ein Dankeschön richtete er auch an alle, die das Projekt "Praxiseröffnung" unterstützt hatten.