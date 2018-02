Vermischtes Wiesent

14.02.2018

Am Mittwochvormittag kam es auf der A 3, Fahrtrichtung Nürnberg zu zwei Verkehrsunfällen. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist gegen 8.25 Uhr ein Sattelzug kurz nach der Donaubrücke, zwischen den Anschlussstellen Wörth/Wiesent und Rosenhof, aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Die Freiwilligen Feuerwehren Wörth a.d.Donau, Neutraubling und Wiesent, sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Verkehrspolizei Regensburg und ein Rettungshubschrauber wurden zur Unfallstelle beordert.Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde von den Rettungskräften aus dem Führerhaus befreit und kam in ein Krankenhaus. Der Sattelzug hatte Motoren geladen. Der Schaden an dem Lkw beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf circa 25.000 Euro. Für die Bergung des Lkw musste eine Fahrspur gesperrt werden.Im Rückstaubereich ereignete sich laut Polizeibericht dann um kurz vor 10 Uhr ein weiterer Unfall. Ein Kleintransporter war am Stauende auf einen Lkw mit Tieflader aufgefahren. Der Tieflader hatte einen Bagger geladen. Bei dem Unfall wurde ein Mann eingeklemmt und ebenfalls schwer verletzt. Da der Kleintransporter mit Pyrotechnik beladen war, musste das Stückgut aufwendig umgeladen werden. Der Schaden bei diesem Unfall beläuft sich auf insgesamt 30.000 Euro.Die Autobahn ist derzeit noch gesperrt. Die Dauer der Sperre ist bis dato noch nicht absehbar.