Freizeit Windischeschenbach

17.08.2017

0 17.08.2017

Gokart fahren und Kohle scheffeln

Windischeschenbach. (ise) Schlechtes Wetter? Kein Problem. Das Ferienprogramm der Stadt bietet eine Fülle an Veranstaltungen, für die es noch freie Plätze gibt. Anmeldungen sind im Rathaus möglich: Telefon 09681/401201. Ab ins Zirkeltraining geht es am Donnerstag, 31. August, für Kinder ab acht. Beginn ist um 15 Uhr im "Fit Inn", Kosten: fünf Euro. Sportlich wird's auch am Mittwoch, 23. August, im Vital-Center Neuhaus für Schüler ab neun. Beginn: 14.15 Uhr, Gebühr: ein Euro. Ins Gokart steigen 8 bis 14-Jährige am Donnerstag, 24 August, auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle. Beginn: 17 Uhr.Des Weiteren: Instrumente kennenlernen heute, 15 Uhr; Treffpunkt Neuhauser Burg. Samstag, 19. August, 10 Uhr, Fußball-Schnuppertraining auf dem Sportplatz der SpVgg. Montag, 21. August, 17 Uhr, Wanderung zum Reiterhof in Püllersreuth. Treffpunkt: Gärtnerei Hausner, Gebühr zwei Euro (entfällt bei Regen). Dienstag, 22. August, 14 Uhr, Workshop Schotter, Kies und Kohle, Geopark Bayern-Böhmen; Treffen im Pausenhof der Schule, Beitrag fünf Euro. Schnupperschießen für Kinder ab zehn Samstag, 2. September.