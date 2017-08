Freizeit Windischeschenbach

16.08.2017

Diesen Samstag, 19. August, wird es im Freibad Windischeschenbach so richtig laut. Ab 20 Uhr kümmern sich bei der "Beachparty X-Treme" gleich vier DJs um das musikalische Wohlergehen der Gäste.

Auf der Hauptbühne stehen Alex Estévez, DJ MFlow alias Florian Maier und DJ Michael B an den Turntables. Um den richtigen Sound in der Sangria Bar kümmert sich DJ Eddie. Für kulinarische Hochgenüsse sollen Burger und Eis sorgen. Sollte ein Regenschauer die Feiernden heimsuchen, bieten wetterfeste Zelte genügend Unterstellmöglichkeiten.Ein Gewinnspiel mit Überraschungspreisen und ein Shuttle-Bus-Service - pro Fahrt sind drei Euro fällig - werden zusätzliche Partygäste nach Windischeschenbach locken. Linie eins fährt um 20.45 Uhr in Weiden Neues Rathaus/ZOB ab. Weitere Stationen sind die Bushaltestelle bei Poco (20.50 Uhr), der Großparkplatz in Altenstadt (20.55 Uhr), Neustadt-Freyung (21 Uhr) und Neustadt Friedhof (21.05 Uhr). Linie zwei startet um 21.40 Uhr in Erbendorf bei der Eisdiele und fährt über Krummennaab/Feuerwehrhaus (21.45 Uhr), Reuth (21.50 Uhr), Premenreuth (21.55 Uhr) und Bernstein (22 Uhr). Ab 3 Uhr fährt der Bus dieselben Strecken zurück.