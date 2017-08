Beachparty mit Pulli und Daunenjacke

Freizeit Windischeschenbach

"Das ist mal was anderes, als immer nur im Club rumstehen", sagt Sascha bei der Beachparty X-Treme auf dem Gelände des Freibades. Der Weidener feiert mit 15 Freunden seinen 26. Geburtstag bei der Freiluftfete.

"Die DJs sind super, besonders Michael B. ist klasse. Und sie gehen auch auf Musikwünsche ein", lobte Sascha das musikalische Angebot. Obendrein hatte das Geburtstagkind bei der Verlosung Glück und gewann mit seinen Freunden eine VIP-Lounge mit extra-Sitzplätzen und Strandliegen zum Chillen.Außerdem gab's für ihn freien Eintritt und ein "Wodka-Boot", einen Eimer mit einer Flasche Hochprozentigen, Eis und Energiegetränke zum Mixen. Erstmals gab es neben dem Bierausschank und der Cocktail-Bar eine Sangria Bar, die Erinnerungen an den letzten Mallorca-Urlaub weckte. Neben DJ Michael B. standen abwechselnd Alex Estévez, DJ Eddie und Organisator DJ MFlow alias Florian Maier an den Turntables. "Die Gäste haben mega gut gefeiert. Ich hab sehr viel positives Feedback bekommen", freute sich Maier über die Stimmung auf der stets brechend vollen Tanzfläche. 700 Besucher strömen an diesem Abend ins Bad.Eine große Schar Ton- und Lichttechniker hatte den ganzen Tag lang geschuftet, um die perfekte Party-Area mit professionellen Lichteffekten und Nebel aus der Maschine herbeizuzaubern. Einzig etwas wärmere Temperaturen hätten sich Gäste und Veranstalter gleichermaßen gewünscht. Mit Pulli und Daunenjacke ließ sich aber auch bei nur zehn Grad bestens und ausgelassen feiern.