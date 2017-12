Freizeit Windischeschenbach

11.12.2017

Zwar pfeift der Wind ordentlich um die Ohren, aber dafür packt man sich kuschelig ein und trinkt die ein oder andere wärmende Feuerzangenbowle oder einen Punsch: Romantischer Schneefall begleitet die Eröffnung des Eschawecka Christkindlmarkts.

Mit Stadtpfarrer Hubert Barthel begrüßte Bürgermeister Karlheinz Budnik die Gäste auf dem Weihnachtsmarkt im Pfarrhof Sankt Emmeram. Barthel freute sich über den guten Besuch und sprach seinen Segen aus. "Es ist einfach schee", sagte der Stadtpfarrer. "Romantischer Schneefall, alles weiß bezuckert - besser kann man sich einen Christkindlmarkt gar nicht wünschen" - derlei hörte man von den Besuchern.Budnik dankte dem langjährigen Organisator Wolfgang Kraus. In diesem Jahr hat er den Markt erstmals zusammen mit Fremdenverkehrsreferentin Sandra Henkens von der Stadt Windischeschenbach organisiert. Pfarrer Barthel freut sich jedes Jahr aufs Neue, wie die Leute in seinem Pfarrhof zusammenkommen und der Adventsmarkt wächst.Die Stadtkapelle umrahmte den Markt. Die jungen Akteure der Kinderoase Sankt Emmeram präsentierten einen Lichtertanz. Der heilige Sankt Nikolaus besuchte die Kinder auf dem Weihnachtsmarkt und machte ihnen mit kleinen Geschenken eine Freude. Krönender Abschluss war auch in diesem Jahr wieder die Feuershow aus Waidhaus. Die verschiedenen Vereine versorgten die Besucher an ihren Ständen reichlich: Ob mit Dotsch, Bratwürsten oder einem Westerntopf, der direkt über dem Feuer erwärmt wurde.