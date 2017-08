Freizeit Windischeschenbach

16.08.2017

4

16.08.2017

Schlechte Mundpflege und einen Knochen zwischen den Zähnen - da muss man ja schlecht drauf sein. Aber dank vieler Kinder im Zuschauerraum und deren Zuspruch, ist Kasimir bald wieder fröhlich.

Dass Kasperltheater nichts an Attraktivität verloren hat, zeigte die Vorstellung von Hermanns Puppentheater im Pfarrheim. Der Trachtenverein "d'Waldnaabtaler" betreute den Nachmittag im Rahmen des Ferienprogrammes. Hermann Papacek und Hermann Helgert zogen alle Register ihres Könnens, um die Kleinen in den Bann der Geschichte zu ziehen.Natürlich spielen neben dem Krokodil Kasimir auch Kasperl, die Großmutter und Räuber Hotzenplotz eine Rolle. Und wie immer war die Hilfe der Buben und Mädchen unverzichtbar, um die Geschichte zu einem guten Ende zu bringen. Zauberwiese, Zauberwald, die Hexe Krümelzahn, Wichtelfranz und eine Zauberklarinette - das sind Zutaten, die es schaffen, Kinder zu fesseln.Die Geschichten, die bei Hermanns Kasperltheater gespielt werden, sind alle von Papacek, der mit diesem Hobby vor mehr als 15 Jahren begann, selbst geschrieben. Die Rollen werden von ihm gesprochen, während Teamkollege Helgert für die Technik und das Drumherum verantwortlich ist. "Die Stücke sollen Unterhaltung bieten, es sollen aber auch immer Botschaften spielerisch vermittelt werden", erklärt Papacek.Wie zum Beispiel, dass man nicht lügen sollte, dass Zähneputzen wichtig ist oder auch die Rufnummer der Polizei. Nach dem Happy End gab es noch eine Vorschau auf die neue Spielsaison ab 22. Oktober in Edeldorf. Dann steht "Kasperl und die Fledermaus" auf dem Spielplan. Selbige stattete den Kindern im Pfarrheim einen Besuch ab und machte auf Kasperls neues Abenteuer Lust.