Freizeit Windischeschenbach

14.07.2017

Manche klettern in den Alpen, andere tauchen im Mittelmeer oder radeln entlang der Donau. All diese Vergnügungen lassen sich auch zu Hause erleben. Das attraktive Ferienprogramm macht es möglich.

Anmelden Das Programmheft mit allen Veranstaltungen liegt im Rathaus auf. Dort ist auch vermerkt, für welche Aktionen eine Anmeldung notwendig ist und wer diese entgegen nimmt. Alle Kreativ- und Kochkurse finden in der Schule statt. Das Umschlag des Programm hat wieder Katja Stessmann gestaltet. Anmeldungen sind ab Donnerstag, 20. Juli, im Tourismusbüro von 14 bis 17 Uhr möglich und ab Freitag, 21. Juli, im Rathaus, Zimmer 17, Christine Wolf, Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr, Mittwoch von 14 bis 16 Uhr, und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr. (mic)

Christine Wolf von der Stadtverwaltung hat sich wieder die Mühe gemacht, bei den Vereinen anzuklopfen und alle Termine zu koordinieren. Die Kinder dürfen sich auf 44 Veranstaltungen freuen. Für jeden ist etwas dabei.Familien und AusflügeLos geht's mit den Modelleisenbahnfreunden schon eine Woche vor den Ferien am 23. Juli. Von 9.30 bis 17 Uhr laden sie zum "Tag der offenen Tür" in die Schule ein. Die Feuerwehr Windischeschenbach hofft am 30. Juli ab 14 Uhr auf schönes Wetter. Dann steigt auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle eine Schaumparty . Der Kegelverein "Unter uns" lädt am 5. August in den Nürnberger Tiergarten ein. Ins Playmobilland nach Fürth fährt der Kreisjugendring am 17. August. Am 19. August steigen die Modelleisenbahnfreunde in den Zug nach Nürnberg . Die DJK Windischeschenbach reist vom 31. August bis 1. September in den Europapark Rust . "Spielerisch ins Mittelalter" lautet das Motto am 24. August im Geschichtspark Bärnau (Kreisjugendring). Ebenfalls am 2. September unternimmt der Prima-Giro-Club einen Ausflug ins Freizeitland Geiselwind . Am 16. September fährt das Ortsjugendwerk zum "Tag des Kindes" in den Freizeitpark Plohn .Entdecken und forschenDas Geo-Zentrum bietet am 1. August eine Zeitreise in die Steinzeit an. Am 2. und 8. August werden "kleine Dinge" unter dem Mikroskop begutachtet, am 7. geht's mit Experimenten weiter. "Schotter, Kies und Kohle" lautet der Titel eines Workshops am 22. August mit dem Geopark Bayern-Böhmen. "Wie gut kennst du Windischeschenbach?", heißt es am 7. September bei einer Stadtführung .Leckeres aus der Küche"Muffins - herzhaft und süß" bäckt der ATSV am 3. August. Am 10. August wird mit Marlies Zeitler Lasagne gekocht, und am 23. August bereitet Monika Kropf "Pizzasemmeln und Salat" .Spiel und SportDie Concordia radelt am 4. August zur Schweinmühle . Am 5. August bietet der Tauchclub "Easy Divers" Schnuppertauchen im Freibad an. Die Ministranten St. Emmeram veranstalten von 10. auf 11. August im Pfarrheim eine Lese- und Spielenacht . Im "Fit Inn" dürfen sich die Kinder am 17. und am 31. August im Zirkeltraining versuchen. Fußballspielen ist am 19. August bei der SpVgg angesagt. Am 22. August kommen alle Kletterer auf ihre Kosten. Sie dürfen mit dem Alpenverein, Sektion Tirschenreuth, am Burgfelsen kraxeln und sich abseilen . Am gleichen Tag bietet das Vitalcenter Neuhaus "Training für Kids" an. "Kids Dance" für Mädchen heißt es am 28. August im Vitalcenter. Seit Jahren beliebt ist das Gokart-Fahren der Motorradfreunde an der Mehrzweckhalle (24. August). Zum Fußball-Schnuppertraining lädt die DJK Neuhaus am 2. September ein. Bowling mit den Pfadfindern St. Georg ist am 5. September.Basteln und werkenAm 9. August können die Kinder mit Anita Köstler filzen. Anita Greger bastelt am 10. und 11. August Dekotiere . Am 16. und 17. August zeigt Ursula König, wie getöpfert wird.Wandern und AbenteuerMit einer Abenteuerwanderung überrascht am 16. August das Ortsjugendwerk den Nachwuchs. Der Kreisjugendring lädt am selben Datum zum Wander- und Erlebnistag nach Georgenberg ein. Pferdefreunde können am 21. August mit der Frauen-Union zum Reiterhof nach Püllersreuth wandern. Die Pfadfinder St. Georg unternehmen am 30. August eine Nachtwanderung . Die Freien Wähler veranstalten am 1. August kleine Waldjugendspiele . Der Oberpfälzer Waldverein marschiert schließlich am 6. September zum Abenteuerspielplatz .Für die Kleinen"D'Waldnaabtaler" führen am 11. August das Puppentheater "Krokodil Kasimir" auf. Die Laienspielschar bittet am 25. August zum Märchenspaziergang .Neues ausprobierenDie "Neuhauser Boum" laden am 18. August zum Kennenlernen von verschiedenen Instrumenten ein. Wer Schießen ausprobieren möchte, ist am selben Tag bei der Feuerschützengesellschaft richtig. Den Abschluss bildet der Trachtenverein "D'Waldnaabtaler" mit einem Schnuppertanzkurs , der am 18. September über die Bühne geht.