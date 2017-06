Freizeit Windischeschenbach

23.06.2017

Bürgerfest war gestern. Windischeschenbach feiert am Samstag, 1. Juli, zum sechsten Mal "Das Fest". Es gibt eine Festmeile, zwei Bühnen und viele Attraktionen.

Vieles hat sich bei der Fete in der guten Stuben in den vergangenen Jahren bewährt. Daran wollen die Organisatoren Sandra Henkens und André Heinl gar nicht rütteln. Dazu gehören etwa die beiden Bühnen. Die eine steht in der Hauptstraße/Abzweigung Lehnerberg, Bürgermeister-Girisch-Straße, die andere in der Brauhausgasse. Zusätzlich dürfen sich die Gäste auf ein besonderes musikalisches Schmankerl freuen. Ab 18.30 Uhr wird die Trommelgruppe "Ritmo Vulcanico" aus Parkstein durch die Straßen ziehen und an unterschiedlichen Plätzen für Stimmung sorgen.Los geht's um 16 Uhr mit Böllerschüssen, dem Bieranstich von Bürgermeister Karlheinz Budnik und Blasmusik von der Stadtkapelle (Bühne Hauptstraße). Ab 20 Uhr übernehmen "D'Lausnigl", die mit bayerischem Pop und Partysound die Besucher zum Mitklatschen und Feiern animieren werden. Wer das nicht mag, kann ab 19.30 Uhr in die Brauhausgasse gehen. Dort rockt in bewährter Manier die "Beppo Johnson Lio Band".In diesem Jahr lohnt es sich ganz besonders, bei der Tombola mitzumachen. Der Hauptpreis ist ein Reisegutschein im Wert von 2000 Euro von Touristik Stowasser. Weitere Preise sind 250 "Waldnaabtaler" (einzulösen bei Werbekreis-Geschäften), eine Familienjahreskarte fürs Freibad sowie Sachpreise und Gutscheine.In der Bürgermeister-Girisch-Straße gibt's vieles zum mitmachen: Die Historische Feuerwehr bietet Rundfahrten für Kinder an, bei der Feuerschützengesellschaft kann man mit dem Lasergewehr schießen und die Modelleisenbahnfreunde sind mit einer kleinen Anlage vertreten. Außerdem steht hier ein Kinderkarussell. Im Hof des Alten Schulhauses beginnt am Abend die Carribean Night, die wieder das Ortsjugendwerk organisiert.Das Speisen- und Getränkeangebot lässt kaum Wünsche offen und reicht von sämtlichen Biersorten über Cocktails, Sekt und Hugo bis hin zu Bratwürsten, Brotzeiten, Kaffee und Kuchen, vietnamesischen Spezialitäten, Pizzas, Tapas, Dotsch, Brezen und Fischsemmeln.Das Auto sollte an diesem Tag besser zu Hause in der Garage bleiben. Deshalb gibt es einen Shuttlebus, der die Gäste abholt und auch wieder nach Hause bringt. Ein Bus startet um 18.30 Uhr in Dietersdorf, stoppt anschließend in Neuhaus an der Kirche (18.33 Uhr) und am Marktplatz (18.35 Uhr). In Erbendorf ist um 18.55 Uhr Abfahrt an der Tankstelle Bergler, Tankstelle Reindl (18.58 Uhr), Kriegerdenkmal (19 Uhr), Krummennaab Feuerwehrhaus (19.10 Uhr), Scheibe Bushaltestelle (19.12 Uhr), Reuth Bushaltestelle (19.15 Uhr), Premenreuth Raiffeisenbank (19.17 Uhr), Bernstein Firma Schedl (19.20 Uhr), Pleisdorf (19.23 Uhr), Schweinmühle (19.25 Uhr). Der Bus zurück Richtung Erbendorf fährt um 0.30 Uhr ab Stadtplatz und um 1 Uhr Richtung Dietersdorf.