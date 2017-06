Freizeit Windischeschenbach

07.06.2017

Makrelen sind der Renner. Beim Pfingstfest der Stadtkapelle stehen die Besucher Schlange. Zum 38. Mal findet die Feier statt - natürlich auch mit viel Musik.

Musik und Karussell

Sonnenschirme und Regen

Zum zehnten Mal stieg das Pfingstfest der Stadtkapelle Windischeschenbach vor der "Wolframstubn". Und es gab wieder jede Menge Schmankerln, Zoiglbier, traditionelle Musik und gute Laune.Dass die Makrelen schon am Sonntag ausverkauft waren, stand nicht im Plan der Stadtkapelle. Die überraschend große Nachfrage ist für die Musiker ein Punkt, an dem sie in den nächsten Jahren arbeiten wollen.Das zweitägige Fest, das nun bereits seine 38. Auflage feiert, gehört schon zur Tradition der Zoiglhauptstadt. Für zünftige Musik aus den Instrumenten der Stadtkapelle, eigens gebrautes Zoigl sowie viele Leckereien war gesorgt. An die Jüngsten wurde selbstverständlich auch gedacht: So wurden ohne Pause die Gesichter der Kinder mit den verschiedensten Motiven geschminkt. Ein Karussell sorgte dafür, das die Wartezeit kurzweilig war. Auf der Hüpfburg verausgabten sich Kinder.Das wechselhafte Wetter, was sich dann doch meistens trocken zeigte, war der große Gegner der Veranstaltung. Viele warfen immer wieder einen Blick gen Himmel. Doch ein paar Tropfen ließ niemanden vom Fest flüchten. Im Gegenteil - die Gäste rutschten kurzerhand unter den Sonnenschirmen zusammen und warteten den Schauer ab. Karl Gaach begrüßte neben den befreundeten Musikkapellen unter anderem die Kreisvorsitzende sowie stellvertretende Bezirksvorsitzende Oberpfalz des Nordbayerischen Musikbundes, Gisela Weß.Ebenfalls bedankte sich Gaach bei Georg und Lisa Forster, die bereits seit einem Jahrzehnt den Platz der "Wolframstubn" zur Verfügung stellen, sowie bei Jolanthe Wittmann für die Bereitstellung ihres Stodls gleich nebenan.