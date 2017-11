Freizeit Windischeschenbach

29.11.2017

Rockige Balladen mit zarten Tönen, aber auch härtere Nummern präsentierten die Musiker von "Rock Alive" in der Spielkiste. Die Band "Rock Alive" hatte ein Heimspiel.

Die sechs Mitglieder aus dem Raum Neustadt begeisterten rund 100 Gäste mit Coverversionen bekannter Songs der 60er bis 90er Jahre. Zum zweiten Mal in diesem Jahr und insgesamt das vierte Mal war die Gruppe in der Spielkiste zu Besuch. "Das ist eine Top Band. Es ist immer voll, wenn sie kommen", freute sich Wirt Martin Bachmeier.Leadsänger Martin Hammerl, Gitarristin und Sängerin Katinka Dittrich, Gitarrist Raphael Gerl, Bassist Patrick Siegel, Schlagzeuger Thomas Treml und Pianist Josef Walbert bringen den Originalsound des Classic-Rock auf die Bühne zurück. "Es ist unser letzter Auftritt dieses Jahr", erzählt Schlagzeuger Thomas Treml. Der nächste Auftritt ist am 20. Januar in der Musikkneipe "Salute" in Rothenstadt.