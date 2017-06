Freizeit Windischeschenbach

25.06.2017

15

0 25.06.201715

Pünktlich um 9 Uhr gaben am Samstag zweiter Vorsitzender Joe Hartmann und Bürgermeister Karlheinz Budnik den Startschuss für das Sponsorenschwimmen im Freibad. Zum siebenten Mal veranstaltet der Förderverein nun die beliebte Veranstaltung, bei der Geld zum Erhalt des Bades gesammelt wird. Viele Stammgäste, aber auch Auswärtige, machten begeistert mit. Diesmal musste niemand frieren. Die Sonne lachte vom Himmel und auch die morgendlichen Temperaturen versprachen einen unbeschwerten Badetag. In den Vorjahren hatte es manchmal geregt oder war so kalt, dass sich die Helfer in warme Jacken am Beckenrand standen. 128 Schwimmer zogen 2690 Bahnen. Aurelia Zimmermann, Vorsitzende des Freibadfördervereins zog am Abend überaus zufrieden Bilanz, denn viele Gönner hatten auf die erschwommene Summe zusätzlich noch etwas draufgelegt. (Ausführlicher Bericht folgt.) Bild: mic