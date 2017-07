Freizeit Windischeschenbach

Die Stadtkapelle verbrachte kürzlich drei erholsame Tage im Zeltlager auf der Schweinmühle. Am Freitagnachmittag wurde die Zeltstadt aufgebaut. Im selbst gebauten "Wurstkessel" zogen dann Wiener und Käsekrainer zum Abendessen. Am Samstag hatten die Verantwortlichen eine Schnitzeljagd organisiert, deren Ziel eine Flaschenpost für die Kinder war. Am Abend folgten zahlreiche Ehemalige, Freunde und Gönner der Einladung und besuchten die Musiker. Nach einer Stärkung beim gemeinsamen Mittagessen in der Ausflugsgaststätte ging es am Nachmittag wieder nach Hause. "Wir hatten ein schönes Wochenende und auch das Wetter spielte mit", freute sich Vorsitzender Karl Gaach. Die Stadtkapelle bildet auch weiterhin aus und bietet Kurse für die Instrumente Trompete, Posaune, Tenorhorn, Klarinette, Saxophon, Tuba und Schlagzeug an. Interessierte Kinder und auch Erwachsene, egal ob Anfänger oder Wiedereinsteiger, sind jederzeit im Verein willkommen. Nähere Informationen bei Vorsitzendem Karl Gaach, Telefon 09681/3133, oder Dirigent Norbert Zimmermann, Telefon 09681/3505.