Vergnügliche Tage im Salzburger Land

Freizeit Windischeschenbach

23.08.2017

26

Ins schöne Salzburger Land am Steinernen Meer führte die Ausflugsfahrt der Kolpingsfamilie Windischeschenbach. Die Gruppe besuchte das Grab von Josef Mohr in Wagrain, der das weltbekannte Weihnachtslied "Stille Nacht" verfasst hat, wanderte rund um den Jägersee und unternahm eine Fahrt zum Arthurhaus am Hochkönig. Weiteres Ziel war die Oberhofalm unter den Gebirgsspitzen der "Bischofsmütze". Mit der Bergbahn ging es auf die Steinsockalm, wo die Wanderer einer Bergkapelle besuchten und in einer Almwirtschaft einkehrten. Am Samstagnachmittag gab es Kaffee und Kuchen im Hotel und abends Musik eines Alleinunterhalters. Wer ein Fotobuch der Reise bestellen möchte, kann sich bei Waldtraud Scherer in der Frühlingsstraße melden.