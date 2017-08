Freizeit Windischeschenbach

17.08.2017

Mariä Himmelfahrt ohne Musikantentreffen auf dem Schafferhof? Undenkbar. Zum 16. Mal laden die "Zwei Schneidig'n" Musik- und Gesangsgruppen zum Stelldichein unter freiem Himmel ein.

Neuhaus. Für die Besucher bietet sich dabei die Gelegenheit, musikalische Genüsse der Region mit Oberpfälzer Brotzeiten und süßen Schmankerl zu verbinden. Wer es weiß, kommt schon am Mittag, denn freie Plätze sind an diesem Tag traditionell Mangelware.Von den "Zwei Schneidig'n" war heuer nur einer gekommen, denn Manfred Wild war als Chef der "Schlossberger" beim Gäubodenfest in Straubing. Christian Müller, der andere "Schneidige", spielte deshalb in der "Rüscherl-Muse" mit. Die bestritt den Auftakt des mehrstündigen volkstümlichen Musikgenusses.Wie immer traten die Gruppen nacheinander auf, spielten drei Stücke, um dann Platz zu machen für die nächsten Musikanten oder Sänger. Die "Rüscherl-Muse" spielte die "Alte Liebe" und die "Grabitzer Polka" - zwei böhmisch klingende Stücke. So folgte fast schon zwangsweise im zweiten Teil der "Böhmische Traum". Die "Zupfer-Moidla", diesmal mit Gerhard als Begleitung, sind ohnehin jedem Volksmusikfreund in der Oberpfalz und darüber hinaus ein Begriff für traditions- und heimatverbundene Lieder. Sie sangen, brachten lustige G'stanzln und rundeten ihren Auftritt mit Witzen ab.Das Duo Karl-Heinz Deisinger und Theo Helgert lud die Gäste zu einem "Böhmischen Spaziergang" ein und spielte dem Kreuzer-Sepp einen "Walzer ohne Namen". Die "Blechernen Sait'n" aus Schnaittenbach sind in der Oberpfälzer Musikszene nicht wegzudenken. Ingrid und Franz Gericke sowie Sepp Donhauser entboten zunächst voller Höflichkeit ein "Ja, Griaß de God", um dann gesanglich zu drohen "Gickerl, wenn'st niat krahst". Nach so viel volkstümlicher Musikerfahrung durften die Kleinen, "d'Moidla", ans Mikrofon. Teresa und Sophie Voit aus Eslarn, Leni und Clara Müller aus Waldkirch, Töchter des "Schneidig'n", sangen sich mit "Bauer und sei Alte" und einem flotten Begrüßungslied in die Herzen der Besucher.Der Auftritt der Jüngsten fesselte die Gäste so, dass sie für einen Moment vergaßen, sich am Bratwurststand von Reinhard Fütterer anzustellen. Um nur ja keine Minute des niedlichen Auftritts zu verpassen, nahmen sie lieber später eine lange Warteschlange in Kauf. Es folgte eine Premiere auf dem Schafferhof: die "Hulzstoussboum" aus Waldthurn. Die "Fuchsgraben Polka" und die "Auf- und Ab-Polka" waren einige ihrer Stücke, die bei den Gästen bestens ankamen.Weil kaum einer die immer dunkler werdenden Wolken registriert hatte, ergriffen die meisten Zuschauer erst die Flucht, als es wolkenbruchartig während des zweiten Teils regnete. Alle Unterstellmöglichkeiten waren schnell belegt. Nach dem Regenguss ging es bis zum nächsten Schauer wieder weiter. Unverdrossen zogen alle Mitwirkenden das Programm durch.