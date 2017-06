Freizeit Windischeschenbach

16.06.2017

Petrus zeigte dieses Jahr sein ganzes Repertoire. Die rund 100 Teilnehmer des AWO-Zeltlagers mussten heuer auf alles gefasst sein. Von Starkregen bis Sonnenschein war alles dabei.

Das Motto "Natur pur" zog sich wie ein roter Faden durch die Woche. Neben dem Legen von Land-Art-Bildern und dem Bauen von Insektenhotels gab es eine Olympiade, die ein Quiz, Tierspuren Memory, Riech- und Tastspiele sowie Teebeutel-Weitwurf beinhaltete. Die kleinen und großen Zeltplatzbewohner unterstützten sich gegenseitig und bewältigten die verschiedenen Stationen.Wie in jedem Jahr versorgte das Küchenteam die Teilnehmer mit kulinarischen Köstlichkeiten. Von Pizza bis Gemüseeintopf überm Lagerfeuer waren auch leckere Brotzeiten dabei. Im Vorfeld war ein Aufbau-Team angereist und hatte für die Teilnehmer sogar die Zelte aufgestellt. Wie in jedem Jahr gab es eine Feldmesse. Statt einer Nachtwanderung unternahm die Gruppe eine Kräuterwanderung. Die Buben und Mädchen durften im Anschluss selbst Kräuterbutter mit eigens gesammelten Kräutern hergestellt. Die Erwachsenen bekamen einen weitreichenden Überblick über heimische Kräuter und deren Verwendung. Der eigens betriebene Kiosk war wieder reich mit Getränken und Naschereien bestückt und ließ keine Wünsche offen. Vorsitzende Katja Stessmann freute sich, dass viele neue Gesichter am Zeltlager teilgenommen hatten. Ebenso dankte sie allen Helfern, ohne die so ein tolles Event nicht möglich gewesen wäre.