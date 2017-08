Freizeit Windischeschenbach

09.08.2017

1

0 09.08.2017

Schlechtes Wetter? Kein Problem. Das Ferienprogramm der Stadt bietet eine Fülle an Veranstaltungen, für die es noch freie Plätze gibt: Zum Beispiel die Spiele- und Lesenacht im Pfarrheim heute Abend um 18 Uhr. Für sieben Euro Gebühr gibt es für Buben und Mädchen von sieben bis zwölf Jahren auch Verpflegung.

"Wir basteln Dekotiere " heißt es am Freitag, 11. August, von 14 bis 17 Uhr für Kinder ab acht. Kosten: zwei Euro. Zum Töpferkurs sind Schüler von 10 bis 14 Jahren am Donnerstag 17. August, von 15 bis 17.15 Uhr willkommen. Kosten: sechs Euro. Ab ins Zirkeltraining geht es am Donnerstag, 17. und 31. August, für Kinder ab acht. Beginn: 15 Uhr im "Fit Inn", Kosten: fünf Euro. Sportlich wird's auch am Mittwoch, 23. August, im Vital-Center Neuhaus für Schüler ab neun. Beginn: 14.15 Uhr, Gebühr: ein Euro. Am gleichen Ort wird "Kids Dance " für Mädchen ab zehn Jahren am Montag, 28. August, um 14.15 Uhr angeboten. Beitrag: ein Euro. Des Weiteren: Schnupperschießen für Kinder ab zehn Samstag, 2. September; Waldjugendspiele am Freitag, 1. September, um 10 Uhr für Kinder von sechs bis zwölf; Wanderung zum Abenteuerspielplatz am Mittwoch, 6. September, 14 Uhr, für Kinder ab sechs, auch mit Eltern. Anmeldungen im Rathaus, Telefon 09681 401201.