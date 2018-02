Kultur Windischeschenbach

Das Motto von "RockConnection" lautet: "Let the good times roll". Eine besonders gute Zeit will die Formation am Freitag, 9. März, im Schafferhof verbringen - und zwar mit möglichst vielen Anhängern guter Rockmusik. Denn in Neuhaus tritt die "RockConnection" zugunsten der Hilfsaktion "Lichtblicke" von Oberpfalz-Medien auf. Es ist nicht zum ersten Mal, dass sich die Gruppe in den Dienst der guten Sache stellt. Vor einigen Jahren trat sie im Innenhof des Waldsassener Kastens (Weiden) für die Hilfsaktion auf. Dafür wäre es im März noch etwas kühl. Warm werden darf es den Besuchern dennoch: Die Musik aus den 60er und 70er Jahren soll ihnen einen tollen Abend bescheren. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es für zwölf Euro bei Oberpfalz-Medien, allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen und online auf www.nt-ticket.de.