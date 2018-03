Kultur Windischeschenbach

Die Gegensätze von Stadt und Land stehen bei der Benefizveranstaltung "Theater & Zoigl" des Rotary-Clubs Weiden Max Reger im Mittelpunkt. Schauspielerin Christina Baumer tritt am Donnerstag, 19. April, am Schafferhof bei ihrem Programm "Zum Fressen gern!" gleich in zwei Rollen auf.

Chris und Tina entwickelten mit Hilfe des Regisseurs Stefan Hornung ein launig-launisches Eigenleben. In ihrer Doppelrolle profitiert die Oberpfälzerin von ihren Jugenderfahrungen auf dem Land und dem nachfolgenden Sprung ins Großstadtleben.Bei überteuerten Mieten und hohen Lebensunterhaltskosten in München gehört die Newcomerin zwangsläufig zur Pleite-Generation - das sind glückliche junge Leute, die München bevölkern und ihre Jobs in der Großstadt deshalb machen, weil sie als Jugendliche noch echte Träume hatten. Schauspielerin Chris schlägt sich tapfer mit großstädtischen Erscheinungen wie veganer Bio-Ernährung, Spiritualität, Minimalismus und Geldnot herum. Gleichzeitig schwimmt sie auf der Schicki-Micki-Welle mit, weil es dazugehört und notwendig ist fürs Netzwerken. Tina, bodenständige Oberpfälzerin, kann den Karrierestress ihrer Zwillingsschwester nicht verstehen. Als Kellnerin in Wirtshäusern liegt ihre Erfüllung auf der Oberpfälzer Gemütlichkeit. Mit einer Maß Bier, Leberkäs und ab und zu einem "g'standenen Mannsbild" ist Tina zufrieden. Besonders freut es sie, wenn sie ihrer karrieregeilen, veganen Zwillingsschwester heimlich einen Pressack in den Spinat-Guarana-Smoothie schmuggeln kann.Kritisch und sarkastisch nehmen Chris und Tina den alltäglichen Wahnsinn auf die Schippe, decken gnadenlos Klischees zwischen Stadt und Land auf. Los geht es am 19. April um 20 Uhr. Einlass am Schafferhof in Neuhaus ist ab 18.30 Uhr. Im Preis von 25 Euro ist eine Brotzeit enthalten. Der Erlös kommt der Lese- und der Übertrittsförderung an der Weidener Albert-Schweitzer-Schule zu Gute. Karten gibt es bei Oberpfalz-Medien, unter der Homepage www.nt-ticket.de sowie allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.