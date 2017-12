Kultur Windischeschenbach

23.12.2017

Wie ein großes Wimmelbild zeigt sich die Krippe auf dem Stadtbrunnen in Weiden. In jedem Fenster gibt etwas Neues zu entdecken. Seit 1985 wird sie jedes Jahr am Stadtbrunnen aufgebaut. Damit ist sie höchstwahrscheinlich die erste ihrer Art.

In Marktredwitz gibt es die Brunnenkrippe seit etwa 30 Jahren. Die Tonfiguren, die dort ausgestellt sind, sind schon über hundert Jahre alt. Auch auf dem Schlossplatz in Neustadt/Waldnaab steht eine besondere Krippe auf dem Brunnen - Alfons Kistenpfennig schnitzte die 24 Zentimeter großen Figuren selbst. Die Waldsassener Brunnenkrippe zeigt nicht nur eine Krippenszene, sondern acht einzelne. Die Erbendorfer Brunnenkrippe baut seit Jahren Josef Bollmann am Josef-Höhser-Brunnen am Marktplatz auf. Wir stellen fünf dieser Brunnenkrippen vor, denn hinter jedem Expemlpar steckt eine besondere Geschichte.Hier gehts zur Reportage: Heilige Nacht rund um den Brunnen by Onetz on Exposure