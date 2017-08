Kultur Windischeschenbach

16.08.2017

16.08.2017



Frederic Hormuth, "der mit dem Buzzer", präsentiert sein neues Programm "Halt die Klappe - wir müssen reden!"Manche meinen, Impfungen machen krank und Horst Seehofer macht einen guten Job. Hormuth meint, es ist eher andersrum. Draußen im Land tobt der Meinungskampf zwischen Abendlandrettern, Morgenmuffeln, Veganern, Bio-Burgern, Helikopter-Eltern und Burnout-Opfern. Die, und noch mehr, packt Hormuth verbal am Schlafittchen und schüttelt sie durch, bis man über sie lachen kann. Zwischendurch haut er auf seinen Buzzer und in die Tasten, um seine poppigen Klaviersongs zu präsentieren."Halt die Klappe, wir müssen reden!" ist ein paradoxer Titel, aber scheinbar passt er genau in diese paradoxen Zeiten, in denen Gutmenschen und Pegidisten am liebsten aufeinander losgehen würden. Frederic Hormuth, kommt am Freitag, 8. September in die Mehrzweckhalle nach Windischeschenbach. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.