Kultur Windischeschenbach

11.09.2017

4

0 11.09.2017

Martin Zingsheims Karriere schreitet rasend voran. Als nur ein Meilenstein sei die Verleihung des "Salzburger Stiers" im Jahre 2016 genannt, eine der renommiertesten Kabarettpreise im deutschsprachigen Raum. Zingsheim präsentiert sein neues Programm "aber bitte mit ohne" am Freitag, 22. , und Samstag, 23. September , auf der Kleinkunstbühne der Mehrzweckhalle Windischeschenbach (Kreis Neustadt/WN in einer Vorpremiere. Besitzstreben und Konsumrausch waren gestern. Heute ist doch Verzicht der wahre Luxus. Wer was auf sich hält, sagt ,nein' - am besten zu allem. Vorausgesetzt, man kann es sich leisten. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie online auf www.nt-ticket.de. Bild: Georg Pieron