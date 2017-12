Kultur Windischeschenbach

10.12.2017

Maliziöses Lächeln, böse Reime, geschliffener Vortrag, rabenschwarzer Humor und schlitzohrige Boshaftigkeiten sind die Markenzeichen der österreichischen Kabarettistin Lisa Eckhart. Zum Abschluss der Futura-Saison beeindruckt sie mit auf hohem Niveau und bietet tiefgehende schwarze Unterhaltung.

Absoluter Höhepunkt

Mit Ecken und Kanten

Die Futura-Besucher haben am Samstagabend wirklich nichts Besseres zu tun, als sich Lisa Eckharts Programm "Als ob Sie Besseres zu tun hätten" anzuschauen. Trotz winterlicher Straßenlage meldet Florian Ascherl ausverkauft. Selbst aus Jena, Regensburg und Nürnberg ist das Publikum angereist, um sich Lisa Eckhart, den neuen Stern am Kabaretthimmel, reinzuziehen. Auf deren Frage, "wer aus Windischeschenbach ist, Hand hoch", meldet sich jedoch niemand. Schade eigentlich, denn nach dem Motto "Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah", hätten die Macher der Kleinkunstbühne vor Ort, die auch heuer wieder ein absolut abwechslungsreiches Programm in Sachen Kabarett geboten haben, mehr Zuspruch verdient.Aber an diesem Abend ist die Hütte voll und um es vorweg zu nehmen: Den Auftritt der in Berlin lebenden Österreicherin darf man getrost zu den absoluten Höhepunkten der abgelaufenen Saison zählen. Bereits in ihrem wortgewaltigen, gereimten Prolog erklärt die aus der Slam-Poetry-Szene stammende hübsche Kabarettistin, leicht näselnd mit Slang ausgestattet, ihre Rolle, nämlich die des "letzten Hofnarren", der uns Taschenspielerstreiche wie Glaube, Liebe, Hoffnung vorgaukelt und Bestien wie Pfarrer, Lehrer oder einfach Menschen thematisiert. "Willkommenen in der Wirklichkeit" begrüßt sie das Publikum.Diese Realität die sie in Wortlawinen erbarmungslos auf ihre Zuhörer ergießt, ist jedoch nicht heimelig, ihre Pointen sind keine Schenkelklopfer. Sie provozieren mit einem schwarzen Humor, der auch einen Josef Hader oder ein Alfred Dorfer auszeichnet, sorgen immer wieder für leichtes Entsetzen. Doch diese Reaktionen mag sie. Sie liebt es, zu verstören, wenn sie zum Beispiel dazu rät, Fleisch nur aus Massentierhaltung zu essen ("die wollen sowieso sterben"), sonst gäbe es arbeitslose Burn-out-Kühe auf der Weide und hielte der Kannibalismus Einzug.Bitterböse zerpflückt sie den christlichen Glauben, nennt den Heiligen Josef, der eigentlich als Familienvater so gut wie nicht im Neuen Testament auftaucht, den "Patron der Rabenväter" und will auch gar nicht in den Himmel kommen, denn, "wenn jeder in den Himmel kommt, wo bleibt dann die Exklusivität?". Auf die steht sie als Frau, als Diva, als Kunstfigur, als die sie sich selbst erschaffen hat. Die NSA hört normale Menschen nur ab, sie wird aber angeschaut.Teuflisch speit die Österreicherin, die Warnbilder auf Zigarettenschachteln sammelt, Gift und Galle über provinzielle und dörfliche Scheinheiligkeiten. Aufgewachsen in der Steiermark bei ihren Großeltern, lernt sie früh schwere Literatur, wie Goethes "Faust" kennen, den ihr der Opa in Buchform über den Schädel zieht. Dörfliche Familienbande haben häufig einen Stammbaum wie ein Kreis. Dem Landmief entflieht sie, studiert Germanistik in Paris und zieht dann nach Berlin-Neukölln. Dort lebt sie als Wirtschaftsflüchtling und erkennt gemeinsame Interessen zwischen Ösis und Isis. In Reimform interpretiert sie am Ende die Weihnachtsgeschichte und klärt auf, warum das "Christkindl Pakerl" bringt.Lisa Eckhart ist keine kuschelige Sympathieträgerin, sondern eine hervorragende Künstlerin mit Ecken und Kanten, die mit einer ganz ungewohnten Form des Kabaretts polarisiert. Das ist auch als Zeichen ihrer Einmaligkeit zu sehen. Ihr Programm, gespickt mit bösartigem, kunstfertigem Sprachwitz mag vielleicht nicht jedem gefallen haben, aber am Schluss erntet sie großen Applaus und auch beim Kabarett zählt: Alles nur eine Frage des Geschmacks.

