Kultur Windischeschenbach

05.12.2017

Lisa Eckhart ist eine junge Steirerin, die ursprünglich aus der Poetry Slam Szene kommt und sich dem Kabarett zugewandt hat, um sich mehr Raum zu verschaffen. Zugegeben kein astreines Kabarett, denn geblieben ist die Liebe zum Reim.

Am Samstag, 9. Dezember (20.30 Uhr), gastiert sie mit ihrem ersten Programm "Als ob Sie Besseres zu tun hätten" auf der Kleinkunstbühne der Futura. Eckhart ist bitterböse und zynisch, ihr Humor ist rabenschwarz. Sie irritiert, eckt an, hinterfragt. Ihr erstes Programm charakterisiert sie selbst als ein "erstes Um-sich-schlagen. Politik, Religion, Liebe, all das wird kurz angestochen wie eine Sau."Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0, www.nt-ticket.de sowie Abendkasse