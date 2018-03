Mit Hüftschwung rocken für den guten Zweck

Kultur Windischeschenbach

Natürlich können die Besucher auf ihren Stühlen und Bänken sitzen bleiben. Wenn "RockConnection" am Freitag, 9. März, im Schafferhof die Rockklassiker auspackt, darf aber natürlich auch getanzt, geschunkelt und die Hüften geschwungen werden. Denn bei Liedern wie "Jailhouse Rock", "Let's have a Party", "Piano Man" oder "Superstition" kommt sicher Stimmung auf. Die Musik aus den 60er und 70er Jahren soll Besuchern wie Musikern einen tollen Abend für den guten Zweck bescheren. Bereits zum dritten Mal tritt die Band zugunsten der Hilfsaktion "Lichtblicke" auf. Der Erlös kommt Bedürftigen in der Region zu Gute. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es für zwölf Euro bei Oberpfalz-Medien, allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen und auf www.nt-ticket.de. Bild: Peter Klein