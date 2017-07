Kultur Windischeschenbach

30.07.2017

Waldbuckelwelten - so betitelt Günter Moser seine Fotoausstellung in der Umweltstation GEO-Zentrum an der Kontinentalen Tiefbohrung (KTB). Welche Beschreibung wäre treffender für die Landschaft am östlichen Rande Bayerns? Dunkel überzieht der Wald die Kulissen der Landschaft. Die Buckel der ostbayerischen Waldgebirge sind ein eigener Kosmos, den Moser in seinen Fotografien festhält. Großformatig auf Leinwand gedruckt, muten die Fotos fast wie Gemälde an. Der Leiter der Umweltstation, Dr. Frank Holzförster, bringt es auf den Punkt: "Die Waldbuckel sind ein Ausdruck der Geologie, die sich eindrücklich mit der Natur verbindet und so zur Landschaft der Region wird." Genau das drücken die Aufnahmen des Amberger Fotografen und früheren Leiters des Buch- & Kunstverlags aus. Die Ausstellung ist bis zum 15. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Bild: exb