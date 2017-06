Kultur Windischeschenbach

Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Alles andere hat die Laienspielschar im Griff. Am Donnerstag um 20 Uhr beginnt die Premiere des Stücks "Einen Jux will er sich machen" im Burghof.

Insgesamt viermal stehen die Schauspieler auf der Freiluftbühne unterhalb des Neuhauser Butterfassturms. Weitere Termine für die Verwechslungskomödie aus der Feder von Johann Nepomuk Nestroy sind Sonntag, 18. Juni, Freitag, 23. Juni, und Sonntag, 25. Juni. Hannes Rupprecht, der selbst in die Rolle des Hausknechts Melchior schlüpft, führt wieder Regie. Viele der Darsteller sind seit Jahren mit Leidenschaft dabei. So auch Ludwig Müller und Lena Schulze, die als Handlungsdiener Weiberl und Lehrling Christopherl für so manchen Lacher sorgen. Auch Bürgermeister Karlheinz Budnik steigt als Gewürzkrämer Zangerl auf die Bretter, die die Welt bedeuten.Zum Inhalt: Zangler reist in die Stadt, um heimlich einer Herzenssache nachzugehen. Sein Handlungsgehilfe Weinberl und Lehrling Christopherl nutzen dessen Abwesenheit, um ebenfalls in die Stadt zu fahren und sich dort einen Jux zu machen. Als Zangler ihnen unerwartet über den Weg läuft, können sie sich gerade noch in den Modesalon von Madame Knorr flüchten. Es beginnt ein Versteckspiel, bei dem sich das Publikum köstlich amüsieren wird.Für Kurzentschlossene gibt es noch Karten an der Abendkasse. Einlass ist ab 19 Uhr. Wer etwas eher kommt, kann sich noch im Waldnaabtal-Museum umsehen. Der Eintritt ist im Ticketpreis enthalten.