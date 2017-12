Kultur Windischeschenbach

10.12.2017

Weihnachtslesung mit der Altneihauser Feierwehrkapell'n: Kommandant Norbert Neugirg begeistert gleich an zwei Abenden das Publikum in der ausverkauften Schafferhof-Tenne.

Krippenlöschzug

Chorgerüche

Wer sich unter der Weihnachtslesung mit der Altneihauser Feierwehrkapell'n eine besinnliche Stunde mit tiefgründigen Texten und anheimelnder Musik erhoffte, war am Donnerstag und Freitag fehl am Platz. Der Kommandant der "schrägen Truppe" zog satirisch und höchst amüsant vom Leder.Neugirg holte zum satirischen Rundumschlag über Sitten, Bräuche, Befindlichkeiten und den Konsumterror rund ums Fest der Feste aus. Er zündelte äußerst humorvoll mit gereimten Gemeinheiten. Im Prolog teilte er kleine Seitenhiebe in Richtung Politik aus. Auch der künftige bayerische Ministerpräsident bekam sein Fett weg: "Advent, Advent, der Söder brennt als heller Stern am Firmament wie eine Kim-Yong-un-Rakete. Gott mit dir oh Bayern, bete."Ein rhetorischer Peitschenhieb streifte den Bundestag. Der liege von der Größe mit 709 Abgeordneten hinter China auf Rang zwei in der Welt. "Der Bundestag ist voller Leuchten, wovon wir nur die Hälfte bräuchten. Doch Deutschland zeigts dem Rest der Welt, um Armleuchter ist es gut bestellt".Natürlich fehlte auch der ein oder andere Hieb auf Neugirgs Lieblingsspottnachbarn nicht: "Die Franken sind nicht sehr beliebt, man nimmt es hin, dass es sie gibt. Und denkt man sich die Franken weg, wär das Frankenland ein schöner Fleck". "Wir haben uns gar nicht melden trauen", bekannte eine Fränkin, deren Arm auf die Frage, ob Franken anwesend seien, unten blieb. Der Satiriker verteilte "Bockfotzen" an die vorweihnachtlichen Lichterorgien in Häusern, Gärten und Toiletten, oder den turboromantischen Budenzauber auf öden Weihnachtsmärkten mit ihren Kadaverbeseitigungstrupps.Unterstützt wurde Neugirg bei der "Christkindlmobilmachung" von seinem Regisseur Christian Höllerer, der unter anderem die Zubereitung von Weihnachtspfannkuchen mit einem Liter Whiskey eindrucksvoll vor Augen führte. Im Schlepptau hatten die Leser nicht Ochs und Esel sondern den Krippenlöschzug der Altneihauser bestehend aus Rupert Beer (Tuba), Armin Scharnagl (Trompete), Peter Fuhrmann (Tenorhorn, Posaune), Ludwig Schieder (Steirische Knopfharmonika) und Thomas Kießling (Klarinette, Saxophon).Das Quintett glänzte immer wieder mit überraschenden Arrangements von weihnachtlichen Gassenhauern. Nachdenklich stimmte die gesangliche Einlage Neugirgs zu den Refrains bekannter Lieder. Darin prangerte er unter anderem das alkoholische Vorglühen Jugendlicher an Tankstellen oder die Kinderarbeit für die Textilproduktion von Discountern an.Der zweite Teil, für den Neugirg wegen seiner weihnachtlichen Sprengsätze einen hoffnungslosen Ausgang prophezeite, beinhaltete überwiegend die Konfrontation mit einem dreiteiligen Weihnachtsdrama, einem lyrischen Gedichtzyklus. Während Höllerer die Geschichte vom Verspeisen des Urneninhalts des amerikanischen Onkels Schorsch in Szene setzte, und den böhmischen vierten Heilig-Drei-König vorstellte, befasste sich Neugirg mit dem nächtlichen Christbaumkauf - "Soll ein Kauf in Ruh verlaufen, lass die Frau den Christbaum im Finstern kaufen".Dann thematisierte er den Bratwurst-mit-Kraut-Brauch an Heilig Abend, der üble Mund- und Körpergerüchen des Chors in der Christmette zum "Mettenhauch" werden lässt. Das Publikum bog sich vor Lachen. Die Akteure auf der Bühne erhielten großen Applaus.Das Programm überraschte, amüsierte, inspirierte und provozierte. Es war halt eine andere, ganz besondere Art der Weihnachtslesung. Die aber kam voll an.