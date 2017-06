Kultur Windischeschenbach

01.06.2017

14

0 01.06.201714

Eine gelungene Premiere: Kraftvoll, stimmig, mitreißend und überraschend ist das neue Programm "Urban Soul Reloaded" der "King-Size Big-Band", das die 20 Musiker in der Schafferhof-Tenne präsentieren.

Mit Charme und Humor

Tanzfläche gut gefüllt

"King-Size Big-Band" in Bärnau Wer die Musiker der "King-Size Big-Band" und Bandleader Markus König einmal selbst erleben möchte, hat am Freitag, 14. Juli, die Möglichkeit. Die Musiker treten ab 20 Uhr auf der Freilichttribüne im Klostergarten in Bärnau - einer Art Amphitheater - auf. Auch dann stellen sie einem großen Publikum wieder ihren "Urban Soul Reloaded" vor.



Plätze und die Bühne sind überdacht. Das Konzert veranstaltet der Kultur- und Festspielverein. (gge)

Neuhaus. (gge) Die "King-Size"-Musiker drängten sich in der Schafferhof-Tenne auf und neben der Bühne. Dazwischen quetschten sich noch die beiden Gesangsstimmen. Wer diese Lokalität kennt, weiß um das besondere Flair, das jedes Mal entsteht, wenn sich Künstler und Publikum fast hautnah berühren. Noch dazu an diesem heißen Abend."Mia spuin die Zugabe jetzt glei, weils so hoaß is", verkündete Annika Fischer humorvoll. Viele kennen die herausragende Sängerin von anderen Auftritten, unter anderem bei der "Seelos Band", in der auch ihr Kollege Björn Bussler singt. "Servus, Hawadere", begrüßte sie das Publikum. "Ich wohn' zwar in Rengschburg, kumm aber vo da", setzte sie hinzu, während Kollege Björn erstaunt ihrem ungewohnten Dialekt lauschte. "Sie ist weg" von den Fantastischen Vier hallte durch die Schafferhof-Tenne. Im neu arrangierten Bigband-Sound schlug es sofort ein. Mit Ed Sheerans "Thinking out loud" sang sich Bussler in die Herzen der Mädels, die ihn vielleicht schon bei der Fernsehsendung DSDS angehimmelt hatten. Markus König stimmte mit der Querflöte die Melodie an.Nach dieser Eröffnung wussten die Besucher: Da kommt etwas Besonderes auf sie zu. Mit seinem bekannten Charme und viel Humor hielt "King Maggus" seine Musiker im Zaum, gab das Signal für besondere Soli. Damit glänzten an den Saxophonen Roman Chwalinski, Sebastian Wurzer und Elke Beer (Bariton). Auch Manfred Koller (E-Gitarre), Andreas Mederl (Trompete), Thorsten Willecke (Posaune) und Markus König selbst (Saxophon, Querflöte) überzeugten mit ihrem Können. König gelingt es dabei stehts, seine Leidenschaft für die Musik mit seiner Mimik auszudrücken. Der "Urban Soul" der 80er Jahre war das Thema. "Wir haben uns zusammengesetzt, jeder hat einen Vorschlag gemacht. Daraus haben zwei besondere Newcomerinnen in der Arrangeur-Szene, die Komponistinnen Julia Maier und Viola Hammer aus Österreich, das Programm gestaltet", erzählte Bandleader Markus König.Die Arrangements der Mehrfach-Preisträgerinnen riss das Publikum im Schafferhof mit. "Earth Song" und "Man in the Mirror" von Michael Jackson, "Roxanne" von The Police-Sänger Sting, oder die Phil-Collins-Hits "In the Air tonight" und "Against all odds" brachten schnell Bewegung in die Tenne. Großartig interpretierte Annika den "Beyoncé"-Hit "Survivor", dem Elke Beer ein langes Baritonbass-Solo folgen ließ."Ich liebe es!" Damit kündigte Annika die neu arrangierte Fassung von "Purple Rain" (Prince) an. Zwei Querflöten und zwei Klarinetten spielten bewegend das Intro. Blechlastig, ohne Rhythmusgruppe oder Keyboard - das Publikum schnippte den Takt mit den Fingern. Doch wer die "King-Size Big-Band" kennt, weiß, was auf keinen Fall fehlen darf: ein Stück von "Gordon Goodwin's Big Phat Band".Die enge Tanzfläche füllte sich zu "Play that funky music". Damit hatte die Ex-Weidenerin Annika Fischer nicht gerechnet: "Dass Oberpfälzer so eskalieren können." Nun war klar, dass die vorweggenommene Zugabe zu Beginn nicht ausreichen würde.Mit langanhaltendem Applaus erklatschte sich das Publikum noch zwei weitere Titel, bevor alle Abkühlung im Freien suchten.