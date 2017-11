Kultur Windischeschenbach

27.11.2017

Lisa Eckhart, eine junge Steirerin, stammt ursprünglich aus der Poetry-Slam-Szene und wandte sich dem Kabarett zu, um sich mehr Raum zu verschaffen. Zugegeben: kein astreines Kabarett, geblieben ist die Liebe zum Reim. Eckhart ist bitterböse und galt schon beim Poetry Slam als eine Art Antithese zu Julia Engelmann, die 2013 mit einem optimistischen Text voller Allgemeinplätze zum Star der Szene ausgerufen wurde. Lisa Eckhart dagegen ist zynisch, ihr Humor ist rabenschwarz. Sie irritiert, eckt an, hinterfragt. Ihr erstes Programm charakterisiert sie selbst als ein "erstes Umsichschlagen; Politik, Religion, Liebe, all das wird kurz angestochen wie eine Sau." Am Samstag, 9. Dezember, gastiert sie um 20.30 Uhr bei der Kleinkunstbühne Futura '87 in Windischeschenbach (im Obergeschoss der Mehrzweckhalle). Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb