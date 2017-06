Kultur Windischeschenbach

05.06.2017

Ohne Pause, ohne Schwächen. Heißer Rock zu heißen Temperaturen in der Tenne. Die Whiskey Foundation aus den "Bayerischen Südstaaten" gibt im Schafferhof alles.

Tanzende Frauen

Wirbelnde Stöcke

Neuhaus. (gge) Sichtbar durchgeschwitzt bis aufs Hemd, aber trotzdem mit ungebrochenem Elan und Superlaune. Man fühlte sich um 40 Jahre zurückversetzt, in die Rockära der 70er Jahre. Wilde Kerle mit langen Haaren, harter Beat, wuchtiger Blues. Erinnerungen an Procol Harum, Deep Purple oder Woodstock kommen hoch. Zumindest bei dem Teil des bunt gemischten Publikums, der damals schon auf der Welt waren. "Habt Ihr richtig Bock drauf?" rief Sänger Murat Kaydirma dem Publikum zu. Und lobte so nebenbei den Zoigl, den er bisher nicht kannte.Ja, sie hatten Bock, besonders die Frauen. Die Tanzfläche vor der Bühne blieb nicht lange leer. Zusammen mit Julian Frohwein (Piano), Pascal Fischer (Gitarre), Janis Gursky (Drums) und Franz Klein (Bass) begeisterten Murat und seine "Whiskey Foundation" die Rock-Fans. Schneller Boogie, harter Rock oder Blues: Die Jungs gaben richtig Gas. "Do you like Huggin", "Summer Rain", "Better Days", "Do you need my love", ihre Musik fuhr in die Knochen und unter die Haut. Mit mehreren Bluesharps brachte Sänger Murat die Fans in Verzückung. "Things going funky" donnerte aus den sehr laut eingestellten Boxen. Eine "Mood Machine", wie auch ihr aktuelles Album heißt.Sowohl Hitze als auch Stimmung steigerten sich noch, als Murat, bestgelaunt mit dem Publikum kommunizierend, einen weiteren eigenen Song namens "Smoking" anstimmte. Ein starkes Drum-Solo legte Janis hinterher, gab harte und laute Bluesrhythmen vor. Ohne Pause zu machen spielte die "Whiskey-Stiftung" zwei volle Stunden ihr Programm durch.Bei einem langen Solo zeigte Julian Frohwein, welch toller Pianist in ihm steckt. Frenetisch forderten die Fans nach Zugaben. Dabei sprangen sie so begeistert vor der Bühne, dass sich der Holzboden darunter bog. Mit Kraft und rockigen Gitarrenriffs legten die fünf Musiker "Man of the Mood" nach als temperamentvolles Endlosstück, das sie bereits vor zwei Jahren als Deep Purple-Support in Pilsen präsentiert hatten.