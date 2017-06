Kultur Windischeschenbach

09.06.2017

"Glück im Spiel, Blech in der Liebe": So ist das Programm der "Bayerischen Löwen" betitelt, die damit am Samstag, 8. Juli , ab 19.30 Uhr auf dem "Dorfplatz" von Haus Johannisthal bei Windischeschenbach zu erleben sind. Seit mehr als einem Jahrzehnt nun besingen und bespielen die Bayerischen Löwen mit ihrem weiß-blau getränkten "Bavarian Underground"-Sound die Bühnen Süddeutschlands und begeistern dabei nicht nur Zwirbelbärte in der Krachledernen. Hipster in Canvasschuhen finden sich im Publikum ebenso wie Rotweingenießer oder Bierkenner. Im aktuellen Bühnenprogramm widmen sich die fünf Blechrebellen aus Niederbayern dem ältesten Thema der Welt - der Liebe: Sie mit ihm, er mit ihr, bleiben wir noch ein kleines bisschen hier? Karten für das Gastspiel auf dem "Dorfplatz" von Haus Johannisthal gibt es bei NT-Ticket-Karten-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: Lisa Schätz